Treni, stop a circolazione tra Villa Literno e Minturno nei weekend di fine marzo e aprile

Interruzione programmata della circolazione ferroviaria lungo la tratta tra Villa Literno e Minturno nei fine settimana compresi tra il 28 e il 30 marzo e tra il 18 e il 20 aprile. Dalle ore 15 alle ore 03.00, i treni saranno sospesi per consentire interventi di manutenzione sull’infrastruttura.

Le modifiche agli interCity – I treni interCity subiranno deviazioni di percorso con cancellazioni di alcune fermate intermedie e variazioni di orario, anche con possibili anticipi. Coinvolte le relazioni Sestri Levante – Napoli Centrale, Napoli Centrale – Prato Centrale, Roma Termini – Napoli Centrale – Salerno – Battipaglia – Reggio Calabria Centrale, Salerno – Torino Porta Nuova, Milano Centrale – Napoli Centrale – Salerno – Reggio Calabria Centrale e Roma Termini – Siracusa/Palermo. Interessati anche alcuni interCity notte sulle tratte Torino Porta Nuova – Salerno – Reggio Calabria Centrale e Roma Termini – Siracusa/Palermo, con modifiche che potranno verificarsi già dal venerdì. Per alcune corse è previsto un servizio sostitutivo con autobus.

Stop ai regionali e bus sostitutivi – Tutti i treni regionali delle linee Roma Termini – Formia-Gaeta – Napoli Centrale, Sessa Aurunca – Roma Termini e Minturno – Napoli Centrale saranno cancellati nella tratta interessata dai lavori. Alcuni convogli sulle relazioni Roma Termini – Cassino – Caserta, Roma Termini – Civitavecchia, Roma – Frascati, Roma – Boiano, Salerno – Caserta, Napoli – Caserta – Vairano – Cassino, Roma – Benevento e Napoli – Sapri subiranno variazioni di orario. Attivato un servizio bus sostitutivo sulle tratte Caserta – Cancello, Caserta – Villa Literno, Villa Literno – Minturno, Sessa Aurunca – Minturno, Villa Literno – Formia, Napoli Centrale – Minturno e Formia – Villa Literno.

Tempi e limitazioni – I tempi di percorrenza dei bus potranno aumentare in base alle condizioni del traffico stradale e la disponibilità dei posti sarà inferiore rispetto ai treni. Non sarà consentito il trasporto di biciclette e monopattini elettrici, né di animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida.

Informazioni e aggiornamenti – I canali di acquisto risultano già aggiornati. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito di Trenitalia, nella sezione Infomobilità dedicata ai lavori e alle modifiche al servizio, oltre che tramite l’app ufficiale.