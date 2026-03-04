San Marcellino, 18enne di Giugliano ai domiciliari per rapina, lesioni e resistenza

San Marcellino (Caserta) – I carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 18enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. Il giovane dovrà ora scontare una condanna definitiva agli arresti domiciliari per una serie di reati commessi nel 2024.

Il provvedimento eseguito – Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di San Marcellino hanno dato esecuzione a un ordine di detenzione domiciliare emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – ufficio esecuzioni penali.

Il destinatario – Il provvedimento riguarda un 18enne, residente a Giugliano in Campania, ma di fatto domiciliato a San Marcellino, dove si trova ospite in una comunità alloggio del territorio.

La condanna da espiare – Il giovane deve scontare una pena complessiva di 3 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati di rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, fatti commessi nel 2024 nel comune di Giugliano in Campania.

L’arresto e i domiciliari – Una volta individuato dai militari dell’Arma, il 18enne è stato formalmente arrestato e accompagnato presso il domicilio indicato per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.