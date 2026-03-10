Caserta, tumore al colon-retto: Rotary in campo per la prevenzione

Caserta – La prevenzione come prima e più efficace arma per salvare vite umane. È il tema al centro dell’incontro interclub promosso dal Rotary in programma lunedì 16 marzo, alle 19.30, nello storico Palazzo Paternò di Caserta, appuntamento che riunirà otto club delle province di Caserta e Napoli per un confronto dedicato alla tutela della salute e alla diagnosi precoce dei tumori del colon-retto.

L’iniziativa rientra in un progetto pluriennale promosso dal Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo, guidato da Anna Elettore, dal titolo “Screening per la prevenzione dei tumori del colon-retto. Fai la colonscopia: ti può salvare la vita”. L’obiettivo è sensibilizzare non soltanto i rotariani e le loro famiglie, ma l’intera comunità sull’importanza della colonscopia come strumento fondamentale per individuare precocemente una delle patologie oncologiche più diffuse e pericolose.

Un tema particolarmente rilevante se si considera che in Italia l’adesione ai programmi di screening resta inferiore al 50 per cento, con percentuali ancora più basse in Campania. Dopo tre incontri già realizzati nell’ambito del progetto, i soci del club Napoli Castel Sant’Elmo Giuseppe Galloro, presidente della Società Italiana di Endoscopia Digestiva, e Cesare Formisano hanno promosso l’organizzazione di una nuova tappa anche in Terra di Lavoro. A curare il coinvolgimento del territorio è stato il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, in particolare il past president Vincenzo Caserta, ginecologo, che ha contribuito alla definizione del programma scientifico e dei relatori locali.

I club coinvolti – L’incontro del 16 marzo ha raccolto l’adesione di numerosi sodalizi rotariani. Parteciperanno il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, presieduto da Francesco Mercurio, il Caserta Reggia guidato da Vincenzo Magnetta, il Capua Antica e Nova con presidente Eleonora Petrazzuoli, il Marcianise Ager Felix Campanus presieduto da Gaetano Barbarano, l’Aversa Terra Normanna guidato da Francesca Sagliocco, il Maddaloni Valle di Suessola con presidente Maria De Lucia e il Napoli Neapolis presieduto da Umberto Asprino. All’appuntamento prenderà parte anche il Governatore del Distretto Rotary 2101 Angelo Di Rienzo.

La faculty scientifica – Il programma scientifico vedrà la partecipazione di specialisti del settore sanitario. A moderare l’incontro sarà Cesare Formisano, professore associato di Chirurgia Generale all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Interverranno inoltre Giuseppe Galloro, professore associato di Chirurgia Generale presso la Federico II; Maria Erminia Bottiglieri, dirigente responsabile dell’Uosd di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del presidio ospedaliero di Marcianise dell’Asl Caserta; Luigi Nuzzolillo, dirigente responsabile dell’Uoc di Anestesia e Terapia Intensiva dello stesso presidio; e Michele Giuseppe Tari, dirigente del Controllo di Gestione dell’Asl Caserta.