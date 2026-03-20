Aversa, parte il percorso di rigenerazione urbana: incontro con il cittadini il 24 marzo

Aversa (Caserta) – Coinvolgere direttamente cittadini, associazioni e realtà del territorio per ridisegnare il volto della città. È questo l’obiettivo del percorso avviato dal Comune, che apre una fase di ascolto pubblico finalizzata alla costruzione del Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (Prius).

Il percorso partecipativo – L’iniziativa si fonda su un principio chiaro: raccogliere idee, osservazioni e proposte per orientare le future scelte sugli spazi pubblici e migliorare la qualità della vita urbana, nel rispetto della sostenibilità ambientale e sociale. Il Comune chiama a raccolta l’intera comunità – cittadini, studenti, lavoratori, associazioni – per contribuire in maniera concreta alla definizione delle priorità e degli ambiti di intervento più urgenti o strategici.

Il questionario online – Strumento centrale del percorso è un questionario digitale, accessibile a tutti, che consentirà di raccogliere contributi utili a delineare una visione condivisa della città. La compilazione è anonima e sarà possibile fino al 10 aprile 2026, al seguente link: https://forms.gle/m5f9DUvJbbBnucrr6.

L’incontro pubblico – Il percorso di partecipazione prevede anche un momento di confronto diretto: tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte all’incontro pubblico in programma per martedì 24 marzo, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune.

Il contesto del progetto – Il Prius si inserisce nella programmazione PR Campania Fesr 2021–2027 e rappresenta un tassello strategico per costruire una politica di rigenerazione urbana capace di rispondere ai bisogni reali del territorio, individuando soluzioni sostenibili e proiettate nel medio-lungo periodo.

Matacena: “Occasione importante” – Il sindaco Francesco Matacena sottolinea il valore dell’iniziativa: «Il Prius rappresenta un’occasione importante per costruire una visione condivisa del futuro di Aversa. Ascoltare chi vive la città ogni giorno è fondamentale per progettare interventi sostenibili, utili e coerenti con i bisogni del territorio. La partecipazione dei cittadini è un elemento centrale per rigenerare gli spazi urbani e migliorare la qualità della vita». Sulla stessa linea l’assessore Elvira Caccavale, che evidenzia: «La fase di ascolto rappresenta un passaggio decisivo del percorso del Prius , perché consente di raccogliere indicazioni concrete su spazi, servizi e priorità della città. I contributi di cittadini, associazioni e realtà locali saranno fondamentali per trasformare esigenze e potenzialità del territorio in proposte progettuali e interventi di rigenerazione urbana mirati, sostenibili e realmente utili alla comunità».