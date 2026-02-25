Autista bus aggredito sulla linea Aversa-Mondragone: colpito alla testa dopo richiesta biglietto

Un autista dell’Air Campania è stato aggredito nel pomeriggio mentre era in servizio sulla tratta Mondragone-Aversa. A scatenare l’episodio sarebbe stata la richiesta del biglietto rivolta a un gruppo di ragazzi appena saliti a bordo. Secondo una prima ricostruzione, uno dei giovani avrebbe reagito strattonando il conducente per poi colpirlo alla testa con un cellulare. Subito dopo, il gruppo si è allontanato. Il lavoratore è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale per le cure del caso.

L’azienda ha attivato immediatamente le procedure interne per sostituire l’operatore coinvolto e consentire la regolare ripresa del servizio sulla linea interessata. In una nota, la società ha espresso piena solidarietà al proprio dipendente, condannando con fermezza quanto accaduto e ribadendo l’impegno per la sicurezza di lavoratori e utenti. Tra le misure ritenute necessarie, l’installazione a bordo dei mezzi di dispositivi di emergenza, i cosiddetti panic button.

“Si tratta di un episodio grave e inaccettabile. A Gennaro va un abbraccio e l’augurio di pronta guarigione – ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia – Proprio oggi – aggiunge – nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ad Avellino, abbiamo ribadito la necessità di rafforzare le misure di protezione per il personale e di installare a bordo i panic button collegati alla centrale aziendale e, ove possibile, alle sale operative delle forze di polizia. Porteremo la stessa proposta all’attenzione del Prefetto di Caserta. La tutela dei lavoratori deve essere una priorità condivisa”, ha concluso Acconcia.