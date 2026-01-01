Giugliano, colpi di pistola durante il cenone: ferito un 54enne

La festa di Capodanno si è trasformata in un regolamento di conti armato, con un uomo a terra colpito da due proiettili e una sala ristorante improvvisamente svuotata dal panico. È quanto accaduto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove una lite degenerata durante la cena ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante di via Madonna del Pantano. All’interno del locale sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, proseguita poi all’esterno. Nel corso dello scontro, uno dei contendenti avrebbe estratto una pistola esplodendo alcuni colpi.

A essere raggiunto dai proiettili un uomo di 54 anni, colpito all’addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Pozzuoli. Le sue condizioni non sono considerate gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i partecipanti alla rissa, oltre all’autore degli spari. Al vaglio testimonianze e ogni elemento utile a ricostruire quanto accaduto durante la notte di festa.