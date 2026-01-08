Contraffazione, capi di abbigliamento e orologi tolti dal mercato prima del Natale

Il conto alla rovescia verso il Natale si è trasformato in una corsa contro il falso: nel nord della Sardegna, l’offensiva contro la contraffazione ha anticipato l’arrivo dei pacchi sotto l’albero, bloccando migliaia di prodotti prima che raggiungessero i consumatori.

L’operazione è stata condotta dai militari della guardia di finanza del Gruppo di Olbia, che con l’intensificarsi delle festività hanno rafforzato l’azione di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale, a tutela dei cittadini e dei commercianti che operano nella legalità. I controlli, estesi a tappeto nel centro cittadino e nei comuni limitrofi meta del turismo natalizio, hanno consentito di sottrarre al mercato del falso oltre 1.100 capi di abbigliamento e accessori recanti marchi contraffatti delle più note case di moda italiane e internazionali.

I controlli sul territorio – L’attività operativa, sviluppata attraverso il costante controllo economico del territorio, ha portato al deferimento alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania di due soggetti, uno di nazionalità italiana e uno senegalese, entrambi venditori ambulanti. I due sono stati sorpresi mentre commercializzavano prodotti recanti loghi e segni distintivi identici a quelli di noti brand di lusso, tra cui Louis Vuitton, Blauer, Stone Island, Moncler, Rolex, Patek Philippe e Cartier, privi però delle necessarie caratteristiche di autenticità e dei previsti standard di sicurezza.

Il sequestro – Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di rinvenire e sequestrare un vasto assortimento di merce contraffatta: orologi, borse, scarpe, foulard, giubbotti e maglieria sportiva. Articoli che, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato diverse migliaia di euro, alimentando un circuito illecito a danno dei consumatori e delle attività commerciali regolari. IN ALTO IL VIDEO