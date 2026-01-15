San Tammaro, Open Day all’istituto “Montalcini”: musica, laboratori e partecipazione

San Tammaro (Caserta) – Porte aperte, un’esibizione musicale che ha unito alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, aule in attività e laboratori disciplinari nati dalla collaborazione tra studenti e docenti. Questa, in sintesi, la fotografia dell’Open Day dell’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini”, promosso dalla dirigente Giuseppina Verile e dal team degli insegnanti, e tenutosi nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio, presso la sede dell’istituto di San Tammaro.

Il concerto inaugurale – Una manifestazione che ha visto protagonisti i ragazzi e che ha preso avvio presso il Cineforum “De Curtis” con il concerto del coro scolastico, accompagnato dal giovane violoncellista Luca Palummo. La performance ha visto i discenti delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado unire le loro voci nell’esecuzione di brani che spaziavano dal gospel di “I Will Follow Him”, all’emozionante “Hallelujah” di Leonard Cohen, fino a “Come un pittore” dei Modà, interpretata anche attraverso il linguaggio Lis. Non sono mancati riferimenti alla musica classica, con l’esecuzione di un’aria tratta da “La Bohème”, né al territorio, richiamato attraverso il brano “Napule è” di Pino Daniele.

I laboratori didattici – Nella seconda parte, l’evento è proseguito all’interno degli spazi scolastici, dove erano stati allestiti diversi laboratori disciplinari che hanno coinvolto gli studenti delle classi quinte degli istituti primari, accompagnati dai loro genitori. I partecipanti sono stati impegnati in quiz di geografia a tempo, nell’invenzione e geolocalizzazione del proprio “Spaese”, nonché nella compilazione dei desideri da inserire nella “scatola del futuro”.

Scienza, tecnologia e creatività – I convenuti hanno inoltre assistito a esperimenti scientifici, scoperto il funzionamento di una stampante 3D, esplorato il passaggio dalla geometria piana a quella tridimensionale, ripercorso la storia della scrittura in un percorso narrativo guidato da Dante, acquisito i primi rudimenti della robotica, comprendendo come i linguaggi di programmazione consentano di muovere robot e attivare circuiti elettrici.

Apertura culturale e linguistica – Non sono mancati momenti espressivi e creativi, con la realizzazione di grandi elaborati ispirati a capolavori dell'arte moderna e contemporanea, né occasioni di apertura linguistico-culturale, con attività dedicate alla Spagna e al Regno Unito, quest'ultimo presentato attraverso la riproposizione della tradizionale ora del tè. La manifestazione ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, a conferma dell'interesse suscitato tra le famiglie e nel territorio.