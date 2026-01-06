San Cipriano d’Aversa, bilancio positivo per “Un Magico Natale 2025”: eventi e una rete di comuni per valorizzare il territorio

San Cipriano d’Aversa (Caserta) – Con la fine delle festività natalizie è tempo di bilanci: lo scorso 30 dicembre si è concluso il cartellone degli eventi di “Un Magico Natale 2025”, il programma di valorizzazione di percorsi turistici ed enogastronomici che ha visto come comune capofila il comune di San Cipriano d’Aversa.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, San Cipriano d’Aversa, Casapesenna, Villa di Briano, San Marcellino, Frignano e Casaluce si sono consorziati per aderire a questo finanziamento della Regione Campania finalizzato alla promozione del turismo e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Così in questo mese di dicembre abbiamo registrato più di 20 eventi di vario genere – dagli spettacoli musicali a quelli di intrattenimento, dall’animazione per i più piccoli alle mostre d’arte – che hanno segnato un programma delle festività natalizie aperto il 7 dicembre al Palazzo Bevilacqua con uno spettacolo musicale di Alfonsina Venosa Academy e concluso, sempre nella storica residenza sanciprianese, il 30 dicembre con un concerto di Mario Maglione e il brindisi con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Caterino.

«L’esperienza di questo Natale – ha dichiarato il consigliere comunale Silvio Di Sarno (nella foto) – nasce dalla sinergia tra comuni e da una comunità di amministratori che si sono messi insieme per promuovere il proprio territorio. A San Cipriano d’Aversa “Un Magico Natale 2025” si è intrecciato con altri momenti promossi dalla nostra Amministrazione comunale ma anche dalle parrocchie, dalle associazioni e dai gruppi di cittadini. Palcoscenico d’eccezione di questo periodo natalizio è stato certamente il Palazzo Bevilacqua: qui si sono tenuti concerti, incontri culturali, momenti di valorizzazione dei nostri prodotti, ma tanti eventi del cartellone sono stati svolti anche in altri punti di San Cipriano per andare incontro alle esigenze delle singole realtà. Penso ai tre splendidi concerti che abbiamo tenuto nelle parrocchie di San Giuseppe, Maria SS. Annunziata e Santa Croce».

Nello specifico, il programma a San Cipriano d’Aversa, infatti, si è contraddistinto per una spiccata attenzione alle manifestazioni artistiche e alla promozione delle eccellenze sanciprianesi, in primis quelle enogastronomiche. I tre concerti cui fa menzione il consigliere Di Sarno, che per conto dell’Amministrazione comunale ha seguito l’iter politico del progetto, si sono intrecciati con il cammino ordinario delle tre parrocchie regalando alla cittadinanza momenti – tra loro complementari – di elevato valore artistico: a San Giuseppe, il 20 dicembre, si è esibita Alfonsina Venosa Academy portando il ritmo e le note della canzone internazionale; all’Annunziata, il 26 dicembre, la Corale Maria SS. Annunziata diretta dal maestro Patrizia Galeone ha proposto un programma lirico della tradizione natalizia; a Santa Croce, il 28 dicembre, lo spettacolo musicale curato dal maestro Filomena Piccolo ha invece alternato classici del Natale con la musica della tradizione napoletana.

Non solo un programma musicale ma anche un calendario dedicato all’animazione per tutte le età. Iconico è stato il giorno dell’Immacolata Concezione (8 dicembre) in piazza Guglielmo Marconi, con gonfiabili per bambini e animazione trucca-bimbi con Babbo Natale e i suoi elfi, senza dimenticare la banda musicale di Babbi Natale in giro per le strade; così come il 7 dicembre – primo evento del cartellone – al Palazzo Bevilacqua si è tenuto il concerto gospel di Alfonsina Venosa Academy, mentre nel cortile erano presenti le eccellenze della tradizione dolciaria sanciprianese: mostaccioli, rococò, dessert, susamielli e cioccolato delle pasticcerie Bruno e Vincenzo Fedele.

Di particolare rilevanza, poi, è stata la data di chiusura del cartellone: martedì 30 dicembre il Palazzo Bevilacqua si è trasformato in galleria per la mostra dal titolo “San Cipriano a più voci”, una serie di mini-personali come “Onda di vento” di Salvatore Tornincasa, “Le dame” di Umberto Diana, “Matres” di Anna Maria Zoppi e l’installazione “La Condanna degli Innocenti” a cura del Comitato Via Crucis. Durante l’esposizione non sono mancati i momenti di condivisione, come il brindisi di fine anno con il primo cittadino Vincenzo Caterino, le esperienze di booksharing del collettivo Fahrenheit e la calza solidale dell’Azione Cattolica Maria SS. Annunziata. Sempre il 30 dicembre i sanciprianesi hanno avuto modo di degustare tanti prodotti d’eccellenza: la mozzarella Dop del caseificio Reccia, l’Aspirino Doc della cantina Alto Campo e le preparazioni dolciarie del laboratorio Arte Espressa.

«È stato un lavoro corale – ha chiosato il consigliere Silvio Di Sarno – che ci ha visti operare insieme sul territorio per questo Natale. Adesso facciamo un bilancio e, soprattutto, alcune considerazioni finali che mi portano a esprimere un profondo ringraziamento al sindaco Vincenzo Caterino e ai colleghi amministratori. Questo cartellone di eventi, infatti, parte da lontano e nasce dal lavoro di squadra e dal confronto quotidiano, tra noi amministratori e con i cittadini. Colgo l’occasione per ringrazia anche i parroci di San Cipriano d’Aversa, don Alessandro Palumbo, don Vincenzo Verde e don Rosario Marrandino, che hanno condiviso questo cammino con noi e hanno seguito l’intera manifestazione “Un Magico Natale 2025”».

«I veri protagonisti di questo mese di dicembre – aggiunge Di Sarno – sono stati i cittadini di San Cipriano d’Aversa, che hanno scelto di partecipare alle nostre iniziative e di “vivere” la comunità sostenendo l’enogastronomia locale, le imprese commerciali, gli artisti e i musicisti del territorio che ogni giorno portano alto il nome di San Cipriano d’Aversa. A loro va il mio grazie e i miei auguri per un buon 2026. In conclusione, desidero ringraziare il direttore artistico Angelo Cirillo, la dottoressa Maria Teresa Iodice (responsabile del procedimento, ndr.) e la società Adv Eventi, che hanno lavorato dietro le quinte con professionalità e hanno supportato la nostra azione amministrativa giorno dopo giorno».