Ragazzi con disabilità, cena di beneficenza del Rotary Club Campania Napoli al Casale dei Baroni

C’è un’idea di inclusione che prende forma in acqua e che mette al centro ragazzi con autismo e malattie rare, le loro famiglie e una rete di sostegno costruita nel tempo. È il progetto Impronte sull’acqua, sostenuto dal Rotary Club Campania Napoli, che punta a trasformare il nuoto in uno strumento terapeutico e di integrazione sociale.

“Con il contributo del Rotary si potrà finanziare il progetto Impronte sull’acqua in collaborazione con l’azienda ospedaliera dei Colli che metterà a disposizione la rinnovata piscina per dar vita al progetto di nuoto e inclusione che coinvolgerà numerosi ragazzi con autismo e malattie rare”. A raccontare il traguardo raggiunto è Anna Pisani, commercialista e mamma di un ragazzo con autismo, presidente dell’associazione Dare, che riunisce numerose famiglie caregiver di persone con diverse abilità.

Il progetto e il sostegno del Rotary – Il Rotary Club Campania Napoli ha scelto di sostenere Impronte sull’acqua, iniziativa che valorizza le proprietà terapeutiche dell’ambiente acquatico per favorire benessere psicofisico, coordinazione motoria, gestione emotiva e inclusione sociale dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico. “Daremo vita a una cena di beneficenza, che si svolgerà il 9 febbraio, per dare l’opportunità all’associazione di avviare il progetto”, spiega Giuseppe De Stefano, ideatore dell’iniziativa e membro del Rotary Club Campania Napoli. “La nostra missione è proprio quella di abbattere di disuguaglianze in un mondo che predilige la prestazione e penalizza la lentezza, la possibilità di arrivare al traguardo con modi diversi”.

La piscina del CTO e la rete costruita dall’associazione – La piscina del CTO di Napoli, grazie alla collaborazione di operatori altamente qualificati e alla rete istituzionale costruita dall’associazione Dare, rappresenta il luogo individuato per lo svolgimento di un intervento strutturato, replicabile e sostenibile nel tempo, pensato per accompagnare i ragazzi in un percorso continuativo di crescita e autonomia.

La “Notte dei desideri” – La cena di beneficenza, ribattezzata La Notte dei desideri, è giunta all’ottava edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 9 febbraio, alle ore 19.30, al Casale dei Baroni di Santa Maria a Vico (Caserta). Ai fornelli ci saranno chef stellati e d’eccezione: Simone De Stefano, Mario Affinita, Francesco Nunziata, Domenico Iavarone e Giuseppe Mascolo. Il ricavato della serata, al netto delle spese, sarà devoluto all’associazione Dare per portare avanti Impronte sull’acqua.

Le shopping bag “SonoSalvo”– Durante la serata saranno distribuite anche le shopping bag SonoSalvo, marchio nato dai disegni di Salvo Magi, bambino autistico. Le borse sono prodotte in una cooperativa che opera in un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe, gestito dall’associazione La Forza del Silenzio, aggiungendo al progetto un ulteriore valore sociale.