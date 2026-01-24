CampaniaCaserta Prov.Marcianise

Marcianise, precipita dal terzo piano: muore insegnante 37enne

scritto da Redazione

Marcianise (Caserta) – Il corpo senza vita di un uomo di 37 anni, insegnante di sostegno, è stato rinvenuto sull’asfalto in via Musone, a Marcianise.

Secondo gli elementi emersi finora, intorno alle 12 di oggi sarebbe precipitato dal terzo piano della propria abitazione. L’impatto al suolo si è rivelato fatale e non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti un’autoambulanza e le pattuglie di polizia e carabinieri. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della tragedia. Il 37enne, padre di tre figli, era in servizio in una scuola del Lazio.

