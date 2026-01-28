CampaniaCapuaCasertaCaserta Prov.

Latte a basso costo dall’estero, Coldiretti Caserta alza la voce: “Così gli allevatori non reggono più”

di Redazione
scritto da Redazione

Il prezzo riconosciuto al latte rischia di diventare il punto di rottura per un comparto già messo a dura prova. In provincia di Caserta la pressione sugli allevatori di bovini da latte è ormai costante, alimentata dall’arrivo sul mercato di grandi quantità di prodotto estero, ottenuto a costi nettamente inferiori rispetto a quelli sostenuti dalle aziende locali. Una concorrenza che incide direttamente sui prezzi e che, secondo Coldiretti Caserta, sta compromettendo la sostenibilità economica di una filiera strategica, chiamata ogni giorno a garantire qualità e rispetto delle regole.

I costi e il divario territoriale – A rendere ancora più fragile la tenuta del settore è il divario tra Nord e Sud del Paese. «Siamo arrivati a una soglia insostenibile per chi lavora in Campania nel pieno rispetto delle regole nazionali – spiega il presidente di Coldiretti Caserta, Enrico Amico –. Il prezzo del latte non può essere uniforme su tutto il territorio nazionale: al Sud i maggiori costi energetici, a partire da quelli legati all’irrigazione, fanno lievitare le bollette e rendono impossibile coprire i costi di produzione».

La richiesta di un intervento immediato – Per l’organizzazione agricola non c’è più tempo da perdere. Serve un’azione rapida e concreta che passi dall’adozione di uno strumento contrattuale in grado di fronteggiare l’emergenza. «La situazione del settore lattiero-caseario in provincia di Caserta è preoccupante e richiede risposte concrete – sottolinea il direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli –. È fondamentale adottare un contratto di fornitura del latte che tuteli realmente gli allevatori e preveda l’applicazione delle norme contro le pratiche commerciali sleali, per evitare abusi e speculazioni».

Le tutele già previste dalla legge – Coldiretti ricorda che è pienamente in vigore il decreto legislativo n. 198/2021 e successive modifiche, che disciplina il divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e agroalimentare, offrendo un quadro normativo a cui fare riferimento.

L’invito agli allevatori – «Gli allevatori possono rivolgersi ai nostri uffici in via Cesare Battisti a Caserta oppure scrivere all’indirizzo caserta@coldiretti.it – concludono Miselli e Amico – per segnalare eventuali irregolarità e prendere visione della bozza del contratto quadro di somministrazione di latte bovino, uno strumento fondamentale per mettersi definitivamente al riparo da questi pericoli».

Scrivici su Whatsapp
Benvenuto in Pupia. Come possiamo aiutarti?
Whatsapp
Redazione
Condividi con un amico