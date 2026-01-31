Gricignano, Carnevale 2026: al via domenica 1 febbraio, sfilata di carri e festa in piazza

Gricignano (Caserta) – Il conto alla rovescia è finito: domenica 1 febbraio Gricignano di Aversa apre ufficialmente le porte al Carnevale Gricignanese 2026, che con la sua nona edizione promette di trasformare la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un cartellone ampio e articolato, pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età, dai bambini alle famiglie, fino agli adulti, con iniziative che intrecciano tradizione, partecipazione e spettacolo.

L’evento è promosso dall’Associazione Coriandoli Gricignanesi, dal Comitato Aria Pulita, dal Rione Vico Penta, dall’associazione Cast e dal Comitato Gricignanesi, con il patrocinio del Comune e dell’istituto comprensivo “Filippo Santagata”. Fondamentale anche la collaborazione delle scuole di danza Manu Dance Academy, diretta da Emanuele Iavarone, e Union Dance School, con la direzione artistica di Andrea Cacciapuoti.

Il via il 1 febbraio – L’apertura ufficiale è fissata per domenica 1 febbraio, quando alle ore 14 prenderà il via la prima grande sfilata del Carnevale. Il corteo attraverserà via Sant’Antonio Abate, corso Umberto I, via Aldo Moro, via Diocleziano, via Madonna dell’Olio e via Aversa, fino all’arrivo in piazza Municipio previsto alle ore 20. Qui la serata proseguirà con momenti di festa e intrattenimento, segnando simbolicamente l’inizio delle celebrazioni carnevalesche.

6 febbraio, scuole protagoniste – Venerdì 6 febbraio sarà la giornata dedicata al mondo scolastico. Alle ore 9.30 sfilerà l’istituto comprensivo, con il coinvolgimento diretto degli alunni, seguito da una sfilata per le strade cittadine. Alle ore 11 la festa si sposterà all’esterno della villa comunale Mazzoni di corso Umberto, con conclusione alle ore 13.

8 febbraio, festa in Zona Nato e centro – Domenica 8 febbraio, alle ore 15.30, appuntamento in piazzetta Sole, nella cosiddetta “zona Nato”, con una festa dedicata alle famiglie tra gonfiabili, animazione e artisti di strada. Domenica 15 febbraio, invece, la sfilata partirà alle ore 14.30 dall’incrocio tra via Aversa e viale della Libertà. L’arrivo e la sosta in piazza Municipio sono previsti alle ore 17.30, con animazione per grandi e piccoli, mentre alle ore 18.30 spazio allo spettacolo di Zeno Sputafuoco.

Martedì Grasso, gran finale – Martedì 17 febbraio, giornata conclusiva del Carnevale, alle ore 10 è in programma una nuova sfilata lungo via Sant’Antonio Abate e corso Umberto I, con arrivo alle ore 12 nella villa comunale Mazzoni. Dal pomeriggio, a partire dalle ore 16, la villa ospiterà la festa finale con intrattenimento e street food dedicato alle eccellenze gastronomiche locali. Alle ore 19 si terrà l’estrazione della lotteria del Carnevale Gricignanese, seguita alle ore 19.30 dallo spettacolo The Best 90’s, con musica anni Novanta e le hit che hanno fatto ballare intere generazioni, affidato allo showman Raffaele Assante.

Di Ronza: “Venite tutti a festeggiare” – A invitare la cittadinanza a partecipare è il delegato agli Eventi dell’amministrazione comunale, Giacomo Di Ronza, che sottolinea: “Non mancate! Venite a festeggiare con noi e a scoprire la magia del Carnevale Gricignanese!”. Un invito che segna idealmente il punto di partenza di una manifestazione pronta, dal 1 febbraio, ad accendere colori, musica e partecipazione in tutta la città.