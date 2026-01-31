Cesa, nasce il gruppo “Moderati” a sostegno del sindaco Enzo Guida

Cesa (Caserta) – Un nuovo tassello si aggiunge alla coalizione che sostiene il sindaco Enzo Guida. È stato ufficialmente costituito il gruppo Moderati per Cesa, una nuova formazione politica che si propone come punto di riferimento per un’area centrista e civica, nata dalla convergenza di esponenti del mondo politico locale e della società civile.

La nascita del gruppo – A guidare il nuovo soggetto politico saranno Pino Sarpo e Franco Di Domenico, indicati come portavoce. L’assemblea costitutiva ha inoltre eletto il direttivo composto da Francesco Sarpo, Luigi Puca, Maria Feniello e Claudio Puca. A rafforzare ulteriormente il gruppo è l’ingresso dell’assessora alle pari opportunità e al contenzioso Francesca D’Agostino, già componente dell’attuale amministrazione comunale.

Il progetto politico – “Moderati per Cesa – spiegano i portavoce Sarpo e Di Domenico – rappresenterà una novità capace di dare ulteriore slancio all’azione programmatica della coalizione che sosterrà il sindaco Guida nella competizione elettorale della prossima primavera. I risultati ottenuti dall’amministrazione uscente sono tangibili e rappresentano un unicum nella storia amministrativa della nostra comunità. Ma proprio perché la base di partenza è estremamente alta, è dovere di chi, come noi, vuole sottoporsi al giudizio dell’elettorato presentare una proposta programmatica altamente qualificata che deve rappresentare un ulteriore step significativo di crescita”.

La visione per la città – Nel programma delineato dal nuovo gruppo, la continuità amministrativa si affianca a una progettualità di respiro più ampio. “Ovviamente andranno completati i progetti già in essere ed in fase avanzata – proseguono – ma al tempo stesso andrà pensata e progettata una visione di città in grado di fare di Cesa una comunità sempre più al passo coi tempi, oltre che un punto di riferimento per il nostro comprensorio, la provincia e, perché no, per l’intera Campania ed il Mezzogiorno d’Italia”. UModerati per Cesa si presenta come una realtà composita, che unisce esperienza amministrativa e nuove energie. “Per queste ragioni il nostro gruppo è composto da amministratori in carica, come l’assessora D’Agostino, militanti con esperienza e tanti neofiti che con entusiasmo non vedono l’ora di mettersi al servizio di Cesa e dei cesani per continuare a coltivare solo cose belle”, concludono i portavoce.