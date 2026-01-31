Caserta, Europa e sinistra nel futuro globale: Progressisti a confronto

Caserta – Un incontro pubblico di riflessione e confronto sulle grandi trasformazioni geopolitiche e socio-economiche in atto. E’ quello che ha ospitato la Biblioteca del Vescovato di Caserta. Promosso dall’associazione Progressisti per Terra di Lavoro, l’appuntamento, dal titolo L’Europa, l’occidente e le parole della sinistra nel secolo che avanza, ha inteso analizzare il valore dell’integrazione europea come possibile elemento di equilibrio in uno scenario globale attraversato da profonde tensioni.

Ad aprire i lavori è stato Gianni Cerchia, professore ordinario all’Università del Molise e presidente dell’associazione organizzatrice, che ha introdotto il tavolo dei relatori. Al confronto hanno preso parte Luigi Di Santo, professore ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Cassino, l’onorevole Arturo Scotto, capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, e Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo.

Il confronto europeo e lo scenario internazionale – Il dibattito, arricchito dagli interventi del pubblico, si è sviluppato attorno al ruolo dell’Europa e alla responsabilità politica della sinistra nel rafforzamento dei processi di integrazione e di possibile federazione europea. Un tema affrontato come risposta alle difficoltà delle istituzioni internazionali esistenti e alla crisi di credibilità del diritto internazionale. L’attenzione si è concentrata in particolare sui rapporti con gli Stati Uniti d’America e sulle principali aree di crisi che interessano direttamente il continente europeo, dal conflitto tra Russia e Ucraina fino al Medio Oriente, con un focus sulle drammatiche vicende che coinvolgono la Striscia di Gaza in relazione alle azioni dell’attuale governo di Tel Aviv.

Il percorso di approfondimento – In chiusura, Gianni Cerchia ha evidenziato come il confronto avviato non rappresenti un momento isolato, ma l’inizio di un percorso di approfondimento più ampio sui temi europei e sul quadro internazionale. In questa prospettiva è stata già annunciata una nuova iniziativa, in programma per il prossimo 27 febbraio, che vedrà la partecipazione del deputato alla Camera Gianni Cuperlo. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA