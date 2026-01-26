Caserta, Europa e Occidente al centro dell’incontro dei Progressisti per Terra di Lavoro

Caserta – Venerdì 30 gennaio, alle ore 17, la Sala Conferenze della Biblioteca Diocesana di Caserta, in piazza Duomo 11, ospiterà un momento di riflessione e confronto pubblico promosso dall’Associazione Progressisti per Terra di Lavoro, dedicato ai grandi temi politici e culturali del nostro tempo. L’incontro, dal titolo L’Europa, l’occidente e le parole della sinistra nel secolo che avanza, intende interrogarsi sulle sfide socio-economiche e geopolitiche che attendono la sinistra in un contesto internazionale segnato da rapide e profonde trasformazioni.

Il tema del confronto – In un’epoca attraversata da transizioni economiche, politiche e culturali, l’iniziativa punta a riportare al centro del dibattito pubblico i valori, le categorie e il linguaggio necessari per interpretare il futuro dell’Occidente e il ruolo delle istituzioni europee, offrendo chiavi di lettura utili a comprendere le dinamiche in atto e le prospettive che si aprono nel nuovo secolo.

Relatori – I lavori saranno introdotti e moderati da Gianni Cerchia, professore ordinario all’Università del Molise e presidente dell’Associazione Progressisti per Terra di Lavoro. Al tavolo dei relatori interverranno Luigi Di Santo, professore ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Cassino, Pina Picierno, europarlamentare del Partito Democratico e vicepresidente del Parlamento Europeo, e Arturo Scotto, parlamentare e capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.