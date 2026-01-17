Capua, rifiuti pericolosi e amianto in box abusivi: area sequestrata, meccanico denunciato

Capua (Caserta) – Prosegue l’azione di controllo e contrasto agli illeciti ambientali in Terra dei Fuochi. Un’officina di meccatronica nel territorio comunale di Capua è finita al centro di un intervento della polizia provinciale di Caserta che ha portato al sequestro di un’area e alla denuncia del responsabile.

Il servizio, svolto nel rione Sant’Agata, ha visto impegnati gli agenti della Polizia provinciale, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, con il supporto dei militari dell’Esercito Italiano dell’VIII Reggimento “Campania”. Nel corso dei controlli il titolare dell’attività, un uomo di circa sessant’anni, residente in zona e con precedenti di polizia per ricettazione, ha esibito documentazione relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti risultata irregolare. A suo carico sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5mila euro.

Gli accertamenti e il sequestro – Le incongruenze riscontrate hanno spinto gli operatori ad approfondire i controlli, estendendoli ad alcuni box situati nelle immediate vicinanze e riconducibili allo stesso soggetto. All’interno dei locali sono state rinvenute lastre in cemento-amianto, parti di ricambio per autoveicoli, veicoli abbandonati, batterie, oli esausti e altri rifiuti speciali pericolosi, detenuti senza le prescritte autorizzazioni e destinati a smaltimento illecito. L’intera area è stata posta sotto sequestro.

La denuncia e gli enti coinvolti – Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di smaltimento illecito e abbandono di rifiuti. Per gli aspetti di competenza sono stati interessati il Comune di Capua, attraverso l’ufficio antiabusivismo edilizio e il Suap, l’Asl per le problematiche legate alla presenza di amianto e l’Acer, ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per le criticità emerse. Nel corso delle attività sono stati inoltre effettuati controlli su alcuni veicoli presenti nell’area, finalizzati alla verifica del trasporto di rifiuti.