Afragola, aggressione razzista ripresa in video: 3 minorenni identificati, denunciati i genitori

Afragola (Napoli) – Un video di pochi secondi, diffuso a raffica su testate online e social, ha acceso i riflettori su un episodio di violenza e odio avvenuto ad Afragola: un gruppo di giovani prende di mira un cittadino straniero di colore in bicicletta, gli scaglia addosso una cassetta e lo insulta con frasi pesanti. Da quelle immagini è partita un’indagine che ha portato alle prime identificazioni.

Il comandante della Polizia locale, colonnello Antonio Piricelli, venuto a conoscenza del filmato dal contenuto particolarmente forte, ha disposto l’immediato avvio delle attività investigative per risalire ai responsabili. Un lavoro complesso e articolato, anche perché alcuni componenti del gruppo risultavano residenti in altri comuni. Gli accertamenti svolti e le risultanze investigative hanno consentito di individuare tre componenti del gruppo. Espletati gli atti di rito, tutti minorenni, i giovani sono stati identificati insieme ai rispettivi genitori.

Per l’ipotesi di reato di abbandono di minori, i genitori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. I ragazzi, invece, sono stati segnalati ai servizi sociali dei comuni di residenza. L’attività investigativa non si ferma: sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali altri componenti del gruppo coinvolti nell’aggressione.