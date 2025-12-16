Truffe agli anziani in tutta Italia, 21 arresti: sgominata banda con base a Napoli

Un’organizzazione strutturata, capace di muoversi su scala nazionale e di colpire sistematicamente le persone più fragili. È questo il quadro che emerge dalla maxi operazione effettuata oggi dai carabinieri del comando provinciale di Genova contro le truffe agli anziani, con 21 misure cautelari eseguite su delega della procura di Napoli.

Smantellato un sodalizio criminale con base operativa e logistica nel capoluogo campano, ritenuto dedito in modo stabile e organizzato ai raggiri ai danni di persone anziane. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Napoli, su richiesta della procura guidata dal procuratore Nicola Gratteri.

Un’organizzazione radicata a Napoli – Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo criminale aveva il proprio centro decisionale e logistico a Napoli, ma operava su gran parte del territorio nazionale. L’indagine ha infatti interessato Lombardia, Veneto, Lazio, Calabria, Sicilia e Liguria, delineando un’attività estesa da Nord a Sud del Paese.

L’azione su scala nazionale – L’intervento dei carabinieri si è sviluppato in maniera coordinata e capillare, con notifiche delle misure cautelari eseguite contemporaneamente in più regioni. Un’operazione mirata a disarticolare una struttura ritenuta stabile, organizzata e con ruoli ben definiti.

Il “business” delle truffe – Al centro dell’inchiesta, un sistema criminale specializzato nei raggiri agli anziani, colpiti prima sul piano emotivo e poi economico. Secondo le stime dei carabinieri, ogni singola banda sarebbe in grado di incassare fino a 200mila euro a settimana. Un meccanismo rodato, basato su telefonisti, intermediari e “trasfertisti” incaricati di presentarsi nelle abitazioni delle vittime per ritirare contanti e gioielli.