Campania, Fico vara la nuova Giunta: dieci assessori e deleghe chiave al presidente

La nuova Giunta regionale della Campania prende forma il 31 dicembre. Il presidente Roberto Fico firma i decreti di nomina e presenta un esecutivo composto da dieci assessori, confermando in larga parte i nomi circolati nei giorni precedenti e inserendo alcune scelte inattese. Per il momento, il presidente trattiene per sé le deleghe alla Sanità e al Bilancio, oltre ai fondi nazionali ed europei e alle materie non assegnate.

Tra le conferme, spicca Fulvio Bonavitacola, già vicepresidente nell’era De Luca, che ottiene Attività produttive e Sviluppo economico. Mario Casillo è vicepresidente con le deleghe a Trasporti, Mobilità e Mare. Al Partito Democratico vanno complessivamente tre assessorati: oltre a Casillo, Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici, chiamato a occuparsi di Governo del territorio e Patrimonio; e Andrea Morniroli, esperto di politiche sociali e welfare, socio e amministratore della cooperativa sociale Dedalus di Napoli, nominato alla Scuola e alle Politiche sociali.

Sul fronte politico, incassa il risultato anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella (Noi di Centro), dopo un iniziale confronto, con la nomina di Maria Carmela Serluca all’Agricoltura, attuale assessora all’Economia del capoluogo sannita. Nei giorni scorsi erano circolati altri nomi, così come l’ipotesi di un assessorato a un consigliere eletto, ma – come ribadito dal presidente – nessun consigliere regionale entrerà in Giunta. “Ringrazio, a nome mio e di tutto il partito – afferma Clemente Mastella in una nota – il presidente Fico per la nomina di Maria Carmela Serluca in Giunta regionale. La delega all’Agricoltura è un riconoscimento prestigioso e importante per tutta la comunità politica di Noi di Centro e suggella il notevole risultato ottenuto nelle urne”.

Le novità riguardano Claudia Pecoraro, esponente del Movimento 5 stelle, avvocata e vicepresidente del Consiglio comunale di Salerno, chiamata all’Ambiente con Politiche abitative e Pari opportunità, e Ninni Cutaia, già direttore generale Spettacoli al ministero della Cultura, che assume Cultura, Eventi e Personale. Completano il quadro Vincenzo Maraio, segretario del Partito Socialista, al Turismo con Promozione del territorio e Transizione digitale; Angelica Saggese, area renziana ed ex Pd, a Lavoro e Formazione; Fiorella Zabatta a Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali.

Nel presentare l’esecutivo, il presidente Roberto Fico ha sottolineato il metodo e gli obiettivi del nuovo corso: “Ringrazio le forze politiche e civiche – dice – per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta. Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità. Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale. Colgo l’occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo”.