Natale ad Aversa 2025, presentato il programma degli eventi

Aversa (Caserta) – L’atmosfera natalizia ha preso forma ufficialmente il 3 dicembre all’interno della Sala della Memoria, dove è stato presentato il programma degli eventi di Natale ad Aversa 2025. Il sindaco Francesco Matacena ha introdotto una rassegna ampia, costruita con associazioni culturali, realtà del volontariato e protagonisti del mondo artistico cittadino. Accanto a lui Nicola De Chiara, che ha firmato a titolo gratuito la direzione artistica, e Raffaele Oliva, consigliere comunale che ha seguito l’allestimento delle luminarie. In sala anche l’assessore Iole Dello Margio, il consigliere Ivan Giglio e la consigliera comunale Federica Turco, parte del gruppo di lavoro voluto dal primo cittadino.

Matacena: “Capitale della Cultura è obiettivo che rimane” – “La cultura per la nostra città è fondamentale – ha esordito il sindaco. L’obiettivo rimane quello di candidare Aversa a capitale della Cultura per il 2030 e di questo ho informato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mantovano, arrivato lunedì ad Aversa. Nulla è impossibile, se lavoriamo tutti nella stessa direzione è un obiettivo che possiamo centrare”. Nel solco di questa visione, il sindaco ha annunciato l’istituzione della Consulta della Cultura, prevista dai regolamenti, dove potranno trovare spazio esperti e rappresentanti delle associazioni locali. “Ringrazio tutti i Consiglieri comunali – ha concluso – che hanno dato un contributo alla realizzazione di questo cartellone, le Associazioni ed, in particolare, il rettore della chiesa di S. Francesco, don Francesco Cuciniello, ed il direttore della Caritas, don Carmine Schiavone, i cui eventi arricchiranno ancora di più l’atteso Natale ad Aversa. Un grazie particolare a Nicola De Chiara al quale ho chiesto un aiuto e Nicola ha messo a disposizione la sua esperienza e lo ha fatto, ci tengo a sottolinearlo, con spirito di servizio al di sopra di ogni interesse personale”.

60 appuntamenti per grandi e piccini – Dal 5 dicembre al 16 gennaio, quaranta giorni di appuntamenti con ingresso libero tra musica, spettacoli, letture, mercatini, mostre, proiezioni e attività per i più piccoli, insieme a installazioni urbane, Christmas Parade, pista di pattinaggio e ruota panoramica. A illustrare l’intero programma è stato il giornalista De Chiara, già assessore alla Cultura dal 2003 al 2012 nelle amministrazioni Ciaramella. Una rassegna di circa 60 appuntamenti tra concerti, spettacoli, incontri e iniziative sociali, alla quale si affiancano appuntamenti culturali di rilievo come il Cimarosa Day nel giorno della nascita del compositore aversano, l’omaggio a Domenico Cimarosa l’11 gennaio per il 225esimo anniversario della morte e la ricollocazione del monumento a Filippo Saporito il 4 gennaio, curata dal Centro Santulli nei pressi della villa comunale. “È un programma vasto e di qualità – ha spiegato – con diversi eventi che, per volontà del sindaco, si terranno nelle periferie. Sono tutti eventi importanti, cito su tutti il concerto della Nuova Compagnia di Canto Popolare a San Lorenzo il 30 dicembre e lo spettacolo di Monica Sarnelli alla chiesa di San Giuseppe Operaio il 29 dicembre. Tanti eventi anche per i bambini ed i ragazzi, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, ma ad Aversa non è difficile perché, fortunatamente, c’è una realtà associazionistica viva e di qualità”.

Luminarie e albero di 12 metri in piazza – In chiusura, il consigliere Oliva ha annunciato che il 5 dicembre, alle ore 11, scadrà la gara aperta pubblicata sul Mepa e il dirigente procederà immediatamente all’installazione delle luminarie. Quest’anno saranno illuminate anche strade finora escluse, senza alcuna compartecipazione economica dei commercianti: “La spesa di 50mila euro sarà a totale carico del Comune”. In piazza Municipio è previsto, inoltre, un albero alto 12 metri.

IL PROGRAMMA

Si parte il 5 dicembre , alle ore 20, con il concerto del violinista Simon Zhu insieme all’Orchestra da Camera di Caserta nella chiesa di San Francesco, a cura della Pro Loco “Aversa Normanna”.

, alle ore 20, con il concerto del violinista insieme all’Orchestra da Camera di Caserta nella chiesa di San Francesco, a cura della Pro Loco “Aversa Normanna”. Dal 6 all’8 dicembre , dalle ore 10 alle 24, “Artigiani in piazza” in piazza Municipio, a cura di ArteDonna in collaborazione con Meritocrazia Italia Campania, Nuntiare, Ass. Arma Aeronautica Aviatori d’Italia – Sez. Aversa, Ass. Naz. Polizia di Stato – Sez. Aversa, Ass. Naz. Polizia Penitenziaria – Sez. Aversa, Ass. Naz. Finanzieri d’Italia – Sez. Aversa, Casa del Donatore, Centro Danza Diana.

, dalle ore 10 alle 24, in piazza Municipio, a cura di ArteDonna in collaborazione con Meritocrazia Italia Campania, Nuntiare, Ass. Arma Aeronautica Aviatori d’Italia – Sez. Aversa, Ass. Naz. Polizia di Stato – Sez. Aversa, Ass. Naz. Polizia Penitenziaria – Sez. Aversa, Ass. Naz. Finanzieri d’Italia – Sez. Aversa, Casa del Donatore, Centro Danza Diana. Il 6 dicembre , alle ore 10, rassegna “Papà portami al cinema” con la proiezione de “Il robot selvaggio” al Cinema Vittoria.

, alle ore 10, rassegna con la proiezione de “Il robot selvaggio” al Cinema Vittoria. L’ 8 dicembre , alle ore 12, “Una cassetta rossa per la vita” nel Centro Documentario e Museale la Rota degli Espositi, a cura di AversaDonna; alle ore 17 “Natale al Chiostro di San Francesco” con mercatini e visita guidata di AversaTurismo; alle ore 20.30 al Teatro Cimarosa “Commossi viaggiatori” con Stefano Valanzuolo e Genny Basso .

, alle ore 12, nel Centro Documentario e Museale la Rota degli Espositi, a cura di AversaDonna; alle ore 17 con mercatini e visita guidata di AversaTurismo; alle ore 20.30 al Teatro Cimarosa “Commossi viaggiatori” con e . Il 10 dicembre , alle ore 18, Enzo Iacchetti presenta “25 minuti di felicità” a cura di Pink House e PulciNellaMente .

, alle ore 18, presenta “25 minuti di felicità” a cura di e . L’ 11 dicembre , alle ore 19, concerto di beneficenza “Napoli dal ’900 in poi” al Teatro dell’Istituto comprensivo “Parente”.

, alle ore 19, concerto di beneficenza al Teatro dell’Istituto comprensivo “Parente”. Il 12 dicembre , alle ore 18.30, “Natale al Chiostro” con la scuola di danza Bayadere ; alle ore 19 presentazione del libro “La bambina che camminava danzando” di Nicolina della Valle , a cura di NerosuBianco Edizioni, con la collaborazione di AversaDonna, Ass. Convegni Beata M. Cristina di Savoia, ArteDonna, Unicef e Associazione Alumni del Liceo Cirillo.

, alle ore 18.30, con la scuola di danza ; alle ore 19 presentazione del libro “La bambina che camminava danzando” di , a cura di NerosuBianco Edizioni, con la collaborazione di AversaDonna, Ass. Convegni Beata M. Cristina di Savoia, ArteDonna, Unicef e Associazione Alumni del Liceo Cirillo. Il 13 dicembre : alle ore 10 “Papà portami al cinema” con “Dragon Trainer”, poi spettacolo dei Fagnoni Music Event alle ore 18.30 e, alle ore 20, “La Castagnata” a cura di CasaCimmino .

: alle ore 10 “Papà portami al cinema” con “Dragon Trainer”, poi spettacolo dei alle ore 18.30 e, alle ore 20, “La Castagnata” a cura di . Il 14 dicembre , ore 10.30, “Natale con i ragazzi in piazza” e “Caritas Christmas Village” a cura del Rotaract ; alle ore 17 “Natale al Chiostro”; alle ore 20 “Quattro chitarristi in concerto”.

, ore 10.30, “Natale con i ragazzi in piazza” e “Caritas Christmas Village” a cura del ; alle ore 17 “Natale al Chiostro”; alle ore 20 “Quattro chitarristi in concerto”. Il 15 dicembre , alle ore 20, concerto degli allievi del liceo musicale Cirillo all’Abbazia di San Lorenzo.

, alle ore 20, concerto degli allievi del liceo musicale Cirillo all’Abbazia di San Lorenzo. Il 16 dicembre , alle ore 20, “Gospel Italia Singers – Special guest Ruth Whyte ” a cura di Partenopea Spettacoli , presenta Pino Guerrera , al Santuario Madonna di Casaluce.

, alle ore 20, “Gospel Italia Singers – Special guest ” a cura di , presenta , al Santuario Madonna di Casaluce. Il 17 dicembre – Cimarosa Day: mostra alle ore 10, sfilata in abiti d’epoca alle 17.30, convegno alle 18.30, spettacolo con Piero Viti , Francesco Solombrino e Patrizio Rispo alle 19.30 e, alle 20.30, concerto “Da Cimarosa a Morricone”.

– Cimarosa Day: mostra alle ore 10, sfilata in abiti d’epoca alle 17.30, convegno alle 18.30, spettacolo con , e alle 19.30 e, alle 20.30, concerto “Da Cimarosa a Morricone”. Il 18 dicembre : “S-Nodo il Natale” alle ore 16.30 a cura di Patatrac APS ; mercatino dell’Istituto comprensivo “Parente” alle ore 15; concerto dell’orchestra e coro dell’Ic Parente alle ore 18.

: “S-Nodo il Natale” alle ore 16.30 a cura di ; mercatino dell’Istituto comprensivo “Parente” alle ore 15; concerto dell’orchestra e coro dell’Ic Parente alle ore 18. Il 19 dicembre : alle ore 10 mostra dell’artista Tobia Cesaro ; alle 17.30 teatro dei burattini dei fratelli Mercurio con Rotary; alle ore 18.30 reading con l’ Associazione Casa dei Figli , Patatrac e Tozzabancone Aps ; alle ore 19 Presepe Vivente dell’Isiss “Conti”; alle ore 19 concerto parrocchiale; alle ore 19.30 visita “Cristo in Pietà” a cura della Pro Loco di Aversa .

: alle ore 10 mostra dell’artista ; alle 17.30 teatro dei burattini dei fratelli con Rotary; alle ore 18.30 reading con l’ , e ; alle ore 19 dell’Isiss “Conti”; alle ore 19 concerto parrocchiale; alle ore 19.30 visita “Cristo in Pietà” a cura della . Il 20 dicembre : dalle ore 18 Street Band “Mo vene Natale” e appuntamenti musicali e culturali con Unisound , ArteDonna , Pro Loco Aversa Normanna e Centro Danza Diana .

: dalle ore 18 Street Band “Mo vene Natale” e appuntamenti musicali e culturali con , , e . Il 21 dicembre : alle ore 18.30 “Rigiocattolo” della comunità di Sant’Egidio; alle 18.30 “Natale in Musica” a cura di Wake Up Uagliù e Damianti Service .

: alle ore 18.30 “Rigiocattolo” della comunità di Sant’Egidio; alle 18.30 “Natale in Musica” a cura di e . Il 22 dicembre , alle ore 17.30, concerto “Incanto di Natale” della Corale Polifonica “In…Canto Normanno” diretta da E. Virgilio .

, alle ore 17.30, concerto “Incanto di Natale” della Corale Polifonica “In…Canto Normanno” diretta da . Il 23 dicembre , alle ore 20, concerto di Ciro Sciallo .

, alle ore 20, concerto di . Il 26 dicembre , alle ore 19.30, concerto della Schola Cantorum “Santa Maria La Nova”.

, alle ore 19.30, concerto della Schola Cantorum “Santa Maria La Nova”. Dal 27 al 29 dicembre , dalle ore 19 alle 22, VII Edizione del Presepe Vivente; il 27 dicembre , alle ore 20, “Candlelight Vox Inside”.

, dalle ore 19 alle 22, VII Edizione del Presepe Vivente; il , alle ore 20, “Candlelight Vox Inside”. Il 28 dicembre , alle ore 17, evento “Maria Sofia, ultima Regina del Regno delle Due Sicilie” a cura dell’ Associazione Culturale MirArte , con “Ditirambo-Insieme di Teatro Flegreo” e “Danzando nel Tempo”.

, alle ore 17, evento “Maria Sofia, ultima Regina del Regno delle Due Sicilie” a cura dell’ , con “Ditirambo-Insieme di Teatro Flegreo” e “Danzando nel Tempo”. Il 29 dicembre : alle ore 20 “Una notte a Napoli” con Monica Sarnelli a cura di Partenopea Spettacoli , presenta Pino Guerrera ; dalle ore 18 alle 22 “Fai Capodanno” promosso dai Giovani Fai .

: alle ore 20 “Una notte a Napoli” con a cura di , presenta ; dalle ore 18 alle 22 “Fai Capodanno” promosso dai . Il 30 dicembre, alle ore 19.30, concerto “Natale in…Compagnia” della Nuova Compagnia di Canto Popolare.