Castel Volturno, droga pronta per la vendita in abitazione ad Ischitella: tre 21enni arrestati

Castel Volturno (Caserta) – Un’uscita frettolosa da un’abitazione e un’auto che si allontana attirano l’attenzione dei carabinieri: è da quel dettaglio che prende forma l’intervento messo a segno a Castel Volturno, in località Ischitella, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati legati allo spaccio di stupefacenti.

I militari del reparto territoriale di Mondragone fermano poco dopo il conducente dell’Alfa Romeo Mito, un 21enne di Qualiano. Addosso ha piccole quantità di cocaina e hashish e ammette di averle appena acquistate per uso personale dagli occupanti della casa che aveva lasciato pochi istanti prima.

La perquisizione – Il controllo si sposta così all’interno dell’immobile. Qui vengono trovati tre giovani, tutti di 21 anni: due residenti a Castel Volturno e uno a Giugliano in Campania. Nella loro disponibilità spuntano quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti: 32,3 grammi di cocaina, 328,1 grammi di hashish e 59,1 grammi di marijuana, già suddivisi in involucri pronti per la vendita.

Il materiale sequestrato – Durante l’attività vengono rinvenuti anche due bilancini di precisione, due telefoni cellulari e 270 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale viene posto sotto sequestro.

I provvedimenti – L’acquirente viene segnalato all’autorità amministrativa, mentre per i tre giovani scatta l’arresto. Al termine delle formalità, vengono sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio, confermando l’attenzione dell’Arma verso le dinamiche dello spaccio e la presenza costante nelle aree ritenute più sensibili.