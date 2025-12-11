Capua, l’istituto “Federico II” ospita l’evento “Trova la Cura” a sostegno di Telethon

Capua (Caserta) – Una mattinata dedicata alla solidarietà, alla scienza e alla musica. È Trova la Cura, l’iniziativa in programma martedì 16 dicembre, alle ore 9, nell’aula magna dell’Isis “Federico II” di Capua. L’evento, promosso in collaborazione con la Fondazione Telethon e l’associazione onlus Insieme, punta a sensibilizzare studenti e comunità sull’importanza della ricerca scientifica per le malattie genetiche rare.

I saluti istituzionali saranno affidati alla dirigente scolastica, professoressa Ida Russo, alla dottoressa Lucia Giacobone, referente Telethon per il Comune di Capua, e alla dottoressa Lidia Caserta, ricercatrice Tigem/Telethon, che offrirà agli studenti una testimonianza diretta dell’impegno quotidiano nei laboratori della rete scientifica Telethon.

A seguire, spazio allo spettacolo musicale, pensato per coinvolgere i più giovani attraverso linguaggi e artisti a loro vicini. Sul palco si alterneranno Lorena Fernandez, protagonista di The Voice Kids di Rai 1, il cantante Andrea Capasso, l’artista rap Lavidio e il dj Fulvio De Luca. Prevista inoltre la partecipazione straordinaria di Tonino Migliore e Donatella Monaco. La conduzione sarà affidata ad Antonio De Rosa.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto dell’associazione Casmu di Mario Guida e alla collaborazione della professoressa Anna Sergiano, delegata agli eventi dell’istituto. La grafica della locandina porta la firma di Chiara Balasco della 5A Grafica, a conferma del coinvolgimento attivo degli studenti anche nella parte creativa dell’organizzazione.