Madre uccide il figlio di 9 anni con una coltellata alla gola

Quando gli agenti della Squadra mobile entrano nell’abitazione trovano il corpo di un bambino di nove anni già senza vita. Secondo quanto emerso, la madre lo avrebbe colpito alla gola con un grosso coltello da cucina. È accaduto nel centro di Muggia (Trieste), in piazza Marconi.

La scoperta – L’allarme parte dal padre, che non vive in Friuli Venezia Giulia e non riusciva a mettersi in contatto con la donna. All’arrivo della polizia il piccolo era già morto. Il corpo è stato rinvenuto in bagno, dove – stando alle prime informazioni – era da ore.

La madre – 55enne di nazionalità ucraina, separata, seguita dal Centro salue mentale, la donna è stata trovata in stato di choc. Dopo il delitto avrebbe tentato di togliersi la vita; tuttavia, sembra che avrebbe soltanto simulato di tagliarsi le vene, riportando un’unica lesione a un tendine. La situazione familiare, da quanto si apprende, era seguita dal tribunale e dai servizi sociali.