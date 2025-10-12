Trentola Ducenta, Crazy Fitness Judo brilla al Trofeo Italia U15 in Puglia

Continua a macinare successi la Crazy Fitness Judo di Trentola Ducenta (Caserta), che si è distinta nella tappa pugliese del prestigioso Trofeo Italia Under 15, portando a casa risultati di grande valore sia a livello individuale che di squadra.

La protagonista assoluta è stata Ilaria Valentino, che ha conquistato una splendida medaglia d’oro, imponendosi con tecnica, determinazione e una condotta di gara impeccabile. Ottima anche la prova di Alessia Veliu, che ha lottato con grinta e si è aggiudicata una meritata medaglia di bronzo. Prestazioni molto promettenti anche per Luigi Pagliuca, Franco Ziello e Mattia Raimo, che pur non salendo sul podio hanno ben figurato nelle rispettive categorie, contribuendo al prestigioso terzo posto assoluto nella classifica per società.

Lo staff tecnico della Crazy ha espresso grande soddisfazione: “Questo è il frutto del lavoro quotidiano, dell’impegno degli atleti e della forza del gruppo. Tornare con due medaglie e un piazzamento tra le prime tre società d’Italia è un traguardo che ci dà grande motivazione per il futuro”. I risultati ottenuti rientrano anche nel più ampio contesto del progetto “Guardando il Futuro”, un’iniziativa che va oltre il tatami e punta alla crescita dei giovani a 360 gradi, attraverso lo sport, la formazione e l’inclusione.

Il progetto è sviluppato in sinergia con l'Accademia Giovani Talenti di Lusciano e la Pi.Elle di Aversa, due realtà educative che collaborano attivamente con la Crazy Fitness Judo per offrire ai ragazzi del territorio dell'Agro Aversano percorsi di crescita concreti e di valore. Crazy Fitness Judo si conferma così non solo un'eccellenza sportiva, ma anche un punto di riferimento educativo e sociale per tutto il territorio.