Maddaloni, Santangelo: “Dalla Regione 2,7 milioni per l’Appia”

Maddaloni (Caserta) – Quasi 3 milioni di euro per la messa in sicurezza della statale Appia nel tratto cittadino. La Regione Campania ha stanziato oltre 2 milioni di euro per lavori straordinari sulla strada statale 7 “via Appia” nel territorio di Maddaloni: interventi che riguarderanno il rifacimento del manto stradale, il ripristino delle barriere e l’aggiornamento della segnaletica.

«Nuovo importante finanziamento regionale per la comunità di Maddaloni. Ora è ufficiale: siamo riusciti ad ottenere 2 milioni e 698.113,76 euro per lavori straordinari alla strada statale 7 via Appia nel tratto del Comune di Maddaloni. In particolare, con queste somme provvederemo al rifacimento del manto stradale, delle barriere e della segnaletica. Si tratta di un intervento strutturale che andrà a migliorare la sicurezza di una strada che ha un’elevata densità di traffico ed è a forte rischio incidenti. Ancora un risultato per la nostra comunità grazie all’impegno svolto in Regione e all’azione sinergica sviluppata con l’amministrazione De Filippo», dichiara il consigliere regionale Vincenzo Santangelo.