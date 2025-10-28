Caserta, formazione: intesa tra Scienze Politiche e Acli Villa Literno

Sottoscritto il protocollo d’intesa tra il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e le ACLI di Villa Literno.

Nella mattinata odierna, nella sede del dipartimento all’interno del Polo accademico di Viale Ellittico a Caserta, il direttore di Scienze Politiche della UniVanvitelli, Francesco Eriberto d’Ippolito, ed il presidente delle ACLI di Villa Literno, Alessandro Diana, hanno condiviso e firmato l’intesa istituzionale tra due soggetti leader nei rispettivi ambiti accademici e associazionistici di azione e attività.

L’accordo nasce con l’obiettivo di avviare una collaborazione stabile e proficua tra il mondo accademico e il Terzo Settore, finalizzata alla realizzazione di iniziative condivise nei campi della formazione, della cultura e della partecipazione civica. Le parti si impegnano a individuare specifici ambiti di azione sinergica e a promuovere attività operative di interesse comune, in linea con le esigenze del territorio.

“Questo protocollo rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di una rete di collaborazione tra istituzioni, università e società civile, con l’obiettivo comune di promuovere cultura, conoscenza e coesione sociale. È solo l’inizio di un percorso condiviso verso una comunità più consapevole e solidale”, dichiara il direttore del dipartimento di Scienze politiche, d’Ippolito.