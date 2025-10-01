Cis di Nola, da Casolaro “la Giornata della Prevenzione”: salute e benessere al centro dell’impresa

La cultura della prevenzione si conferma un valore fondamentale per Casolaro, che rinnova la propria collaborazione con Fondazione ANT Franco Pannuti ETS – da anni in prima linea nell’assistenza domiciliare specialistica e nella prevenzione oncologica – attraverso una nuova iniziativa, questa volta, dedicata alla salute dei propri collaboratori.

Il 29 e 30 settembre, presso la sede Casolaro al CIS di Nola, fa tappa l’Ambulatorio Mobile ANT: un vero e proprio presidio medico su ruote dove i collaboratori, grazie all’impegno di Casolaro, potranno sottoporsi gratuitamente a ecografie tiroidee per l’individuazione di eventuali noduli. Un’iniziativa che mette al centro il benessere delle persone e sensibilizza su un tema tanto importante quanto spesso trascurato.

Raffaele Messina, coordinatore ANT Campania e Basilicata, commenta: “La salute non riguarda soltanto il singolo individuo, ma l’intero ecosistema in cui vive e lavora. La tiroide, con le sue funzioni vitali legate al metabolismo e all’equilibrio generale dell’organismo, rappresenta un esempio concreto di quanto sia importante la prevenzione: ogni anno in Italia si registrano circa 3.600 nuovi casi di tumore tiroideo, oltre il 90% dei quali può essere trattato con successo se diagnosticato in tempo. Promuovere la cultura della prevenzione nelle aziende significa costruire un sistema virtuoso che mette al centro il benessere delle persone e che genera valore per tutta la comunità. Un ambiente di lavoro attento alla salute dei propri collaboratori rafforza il senso di appartenenza e responsabilità condivisa.”

L’iniziativa ha preso forma già il 25 settembre, sempre da Casolaro al CIS di Nola, con una sessione plenaria dal titolo “Prevenzione oncologica e corretti stili di vita”. L’incontro, aperto anche ai familiari, è stato un momento di approfondimento e confronto, volto a diffondere informazioni utili sui comportamenti che favoriscono il benessere psicofisico e a promuovere la cultura della prevenzione.

Questa nuova iniziativa consolida il percorso di responsabilità sociale già intrapreso da Casolaro insieme a Fondazione ANT, in particolare con la Rassegna delle Giacche Bianche, i cui proventi sono stati devoluti a sostegno della delegazione campana della Fondazione. Un impegno che porta con sé anche il ricordo di Paolo Jr Casolaro, figura centrale dell’azienda e della famiglia. Così commenta Nuna Casolaro, amministratore delegato dell’azienda: “Crediamo fermamente che la salute delle persone sia il primo vero valore da proteggere. La tutela della salute dei lavoratori non è solo un dovere etico, ma anche un investimento che genera benessere diffuso e valore sociale per l’intera comunità. La prevenzione è un gesto di cura e rispetto verso chi lavora con noi ogni giorno. Sostenere la Fondazione ANT significa dare continuità a questo impegno e onorare il ricordo di Paolo”.

Bio Casolaro – Da oltre 150 anni Casolaro Hotellerie è un punto di riferimento per il mondo HoReCa. Fondata a Napoli nel 1868 come semplice vetreria, l’azienda ha attraversato cinque generazioni mantenendo vivi i propri valori e innovando costantemente. La sede attuale al Cis di Nola ospita uno showroom di 8.000 metri quadrati con oltre 85.000 referenze, dove un team multilingue altamente qualificato affianca i professionisti della ristorazione con un’offerta completa.