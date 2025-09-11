Monteruscello Fest, show di Finizio e Sannino: raccolti 124mila euro per Telethon e incubatrice neonatale

Un’ondata di generosità ha travolto il Monteruscello Fest, trasformando l’evento in un successo solidale senza precedenti: 124mila euro raccolti in due serate, destinati alla ricerca genetica e alla sanità pubblica.

A comunicarlo con orgoglio sono stati gli organizzatori Daniele Testa e Giovanni Tammaro, al termine della manifestazione che ha visto la partecipazione di 2.480 spettatori paganti. L’intero incasso, infatti, è stato devoluto a due progetti concreti: 100mila euro andranno a sostenere le attività del Tigem di Pozzuoli per la ricerca sulle malattie genetiche rare e senza diagnosi, condotte nell’ambito di Telethon; 24mila euro, invece, saranno impiegati per acquistare un’incubatrice da trasporto neonatale per l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, fondamentale per garantire cure adeguate anche durante i trasferimenti in ambulanza o via aerea.

Food, musica e cuore – La manifestazione ha proposto circa 400 piatti in due giorni, un viaggio tra sapori e tradizioni che ha accompagnato un parterre artistico di grande richiamo. Sul palco, presentati da Fatima Trotta con la collaborazione di Gianni Simioli, si sono esibiti nomi noti della scena musicale campana come Gigi Finizio, Marco Calone e Andrea Sannino, regalando emozioni al pubblico e contribuendo a sostenere una causa che guarda al futuro, alla vita e alla scienza. IN ALTO IL VIDEO