Marcianise, “Progreditur”: il 12 settembre presentazione del libro di Alessandro Tartaglione

Marcianise (Caserta) – È ormai conto alla rovescia per l’evento di presentazione del nuovo libro di Alessandro Tartaglione “Progreditur. Storie e persone dalla città che avanza”. Venerdì 12 settembre, infatti, al Palazzo della Cultura “Monte dei Pegni” di Marcianise (Caserta), a partire dalle ore 18, il giornalista marcianisano, autore del volume, dialogherà con Rosalba Iodice e Luciano Restivo. Parteciperanno all’evento attraverso letture e performance: Raffaele Patti, Gabriele Russo, Cecilia Scatola e Lorenzo De Gennaro. A moderare il dibattito Antonella Dollero.

Un evento molto atteso dai numerosissimi lettori che dalla data di uscita del libro hanno potuto testimoniare, attraverso i social media, un grande apprezzamento per l’opera di Tartaglione. Durante la presentazione saranno distribuiti gli speciali segnalibri “Progreditur” e 50 copie del poster “Sognocittà: aratrum ductum” che riproduce il disegno della copertina del libro. Le stampe saranno numerate e autografate dall’autore dell’opera, Luciano Restivo. Le copie, limitate, saranno consegnate (fino ad esaurimento), esclusivamente a chi ha già il libro o a chi lo prenderà durante la presentazione, inviando una richiesta alla seguente email: tartaglione@woodandstein.it entro e non oltre martedì 9 settembre, alle ore 20.

Dopo il successo del suo precedente volume, Alessandro Tartaglione torna a raccontare personaggi ed episodi riguardanti la sua città patria, Marcianise, e non solo. Storie conosciute ed approfondite, ma anche scritti nuovi che l’autore è riuscito a produrre grazie ad un lavoro certosino realizzato sia attraverso la consultazione di documenti presenti in archivi storici, biblioteche ed emeroteche, sia mediante la raccolta “sul campo”, con interviste o attingendo ad esperienze vissute in prima persona. “Progreditur” è il motto contenuto nello stemma della Città di Marcianise, una parola che sintetizza il carattere di una comunità che nella sua storia, tranne inciampi del recente passato, ha sempre saputo guardare al futuro, camminando nella direzione del proprio progresso civile, economico, sociale e culturale. La copertina “Sognocittà: aratrum ductum” è stata realizzata da Luciano Restivo.

Alessandro Tartaglione, classe 1971, sposato e padre di due figli, vive da sempre a Marcianise (Caserta). Laureato in Economia presso l’Università Federico II di Napoli, sin da giovanissimo si appassiona al giornalismo e alla politica. Fondatore e direttore di varie testate online, è stato più volte consigliere comunale, oltre a ricoprire la carica di assessore alla cultura. Dal 1999 lavora nell’ambito dei Beni Culturali, prima alla Reggia di Caserta e poi al Parco Archeologico di Pompei. Per Wood & Stein ha già pubblicato “I Love Marcianise Maitant” e “Marcianisano Doc”.