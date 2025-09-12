Aversa, erbacce in Viale Olimpico. D’Agosto (Lpcs): “Scenario indegno per la città”

Aversa (Caserta) – La manutenzione delle aiuole di viale Olimpico diventa terreno di polemica politica. Dopo mesi di incuria, l’intervento di taglio dell’erba ha lasciato dietro di sé uno spettacolo che suscita critiche e malcontento. A denunciare la situazione è Pasquale d’Agosto, esponente de La Politica che Serve.

“Se l’ordinario è quanto fatto sulle aiuole di viale Olimpico credo che abbiamo più di un problema. A giorni al taglio dell’erba (effettuato dopo mesi e mesi di incuria) c’è uno scenario indegno di una città civile”, afferma d’Agosto.

Il rappresentante del movimento evidenzia l’approssimazione degli interventi e non risparmia accuse all’amministrazione comunale: “Siamo stati tra i primi a chiedere un intervento sul verde pubblico ma siamo costretti a denunciare l’approssimazione con cui si lavora in città. Eppure, i nostri amministratori hanno avuto il coraggio di postare foto sui social di quanto fatto. Andassero oggi, a giorni di distanza, per vedere con i propri occhi i rifiuti emersi e lasciati lì a terra. È una vergogna che dimostra l’inadeguatezza di chi ci amministra”.