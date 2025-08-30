Lusciano, revocate contestazioni a lavoratori igiene urbana: per Uiltrasporti è “una vittoria di correttezza”

Lusciano (Caserta) – La contestazione disciplinare notificata ai dipendenti del cantiere di igiene urbana di Lusciano si è conclusa senza sanzioni. A comunicarlo è la Uiltrasporti Campania, che ha seguito l’intera vicenda a tutela dei lavoratori. Il caso risale al 19 luglio scorso, quando alcuni operatori si erano rifiutati di prolungare il proprio orario ricorrendo allo straordinario, ricevendo per questo un provvedimento da parte dell’azienda Ecoce. A distanza di oltre un mese, secondo quanto riferito dalla sigla sindacale, l’azienda ha fatto marcia indietro, decidendo di non procedere con alcuna sanzione nei confronti del personale coinvolto. Una scelta che, per la Uiltrasporti, rappresenta il riconoscimento della legittimità del comportamento dei lavoratori, da sempre alle prese con condizioni operative rese difficili da una cronica carenza di organico.

«Gli addebiti mossi – afferma il segretario regionale Giovanni Guarino – sono apparsi da subito infondati. La decisione dell’azienda di non adottare provvedimenti disciplinari dopo le controdeduzioni conferma la fondatezza delle nostre argomentazioni e premia la correttezza dei lavoratori, che hanno sempre agito nel rispetto delle norme contrattuali». Pur esprimendo soddisfazione per l’esito del procedimento, il sindacato lancia un monito: «Auspichiamo – continua Guarino – che la società approfondisca anche le altre questioni ancora aperte, nell’ottica di promuovere un clima di lavoro sereno e costruttivo, piuttosto che conflittuale».

Al centro della critica sindacale resta l’abuso dello straordinario, spesso utilizzato – secondo la Uil – per supplire alla mancanza di assunzioni e scaricando sulle spalle dei lavoratori un carico insostenibile. «Ribadiamo la nostra ferma contrarietà all’uso improprio dello straordinario – conclude Guarino – che mina la salute psicofisica degli operatori e l’equilibrio tra vita privata e professionale». Per la Uiltrasporti, la revoca delle contestazioni rappresenta «una vittoria per l’intera categoria e un risultato tangibile dell’azione sindacale».