Caserta, emergenza sangue: ospedale rivolge accorato appello a donare

Caserta – L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta rivolge un accorato appello alla cittadinanza per la donazione di sangue, invitando i donatori abituali e potenziali a recarsi nell’ambulatorio del Servizio Immuno-Trasfusionale, edificio N / piano -1, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 11.30.

L’appello, indirizzato anche alle forze dell’ordine per la loro tradizionale e solidale adesione alle campagne donative, nasce dalla necessità e dall’urgenza di contribuire a fronteggiare la carenza di sangue che, in tutta la Campania, sta creando difficoltà nel trattamento di pazienti in condizioni critiche, nei pazienti talassemici e nell’esecuzione di interventi chirurgici salva-vita.

“Abbiamo bisogno di incrementare le scorte di sangue – sottolinea il direttore generale dell’Aorn di Caserta, Gennaro Volpe – e di soddisfare le innumerevoli richieste trasfusionali. Tutte le persone in buona salute, che non abbiano superato i 65 anni di età, sono invitate a raggiungere il nostro Servizio Immuno-Trasfusionale per la donazione. Siamo sinceramente grati a coloro che accoglieranno il nostro appello e ai donatori che abitualmente, con generosità e sensibilità, ci consentono di aiutare i pazienti per i quali il sangue è vita”.