Tennis, Internazionali Femminili di Caserta: ecco le atlete del main draw

Caserta – Sono in maggioranza italiane le tenniste che hanno superato il tabellone delle qualificazioni ed accedono al main draw. Si tratta di Federica Di Sarra, Aurora Zantedeschi, Alice Rame, Alessandra Mazzola, Angelica Raggi, Samira De Stefano, Dalila Spiteri e la tedesca Franziska Sziedat.

Gli otto nominativi sono stati aggiunti alla acceptance list della 36esima edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa Bartolo Paone” con montepremi di 60mila dollari con ospitalità ed a quelli delle wild card concesse dalla Fitp (Federazione Italiana Tennis Padel) alla cuneese Camilla Rosatello, finalista a Caserta nel 2022, alla diciassettenne Tyra Grant, atleta dalla doppia nazionalità italiana e statunitense, figlia del cestista Tyrone Grant e della maestra di tennis Cinzia Giovinco, ed alla ventiduenne bolognese Arianna Zucchini, mentre il circolo organizzatore ha concesso l’accesso al tabellone finale a Federica Sacco di San Giorgio del Sannio.

Nella serata di lunedì, l’Itf Supervisor del torneo Guido Pezzella, ha effettuato il sorteggio per inserire nel tabellone da trentadue i nominativi delle tenniste che dalla mattina di martedì e fino alla finale prevista per domenica pomeriggio, saranno le protagoniste sui courts in terra rossa del circolo casertano per designare la vincitrice, ovvero colei che iscriverà il suo nome nell’albo d’oro degli Internazionali Femminili di Caserta”. Ricordiamo che l’accesso al circolo casertano per seguire gli incontri è gratuito.

Negli incontri di lunedì, Alessandra Mazzola ha battuto con il punteggio di 7-6; 6-4 Beatrice Ricci; Alice Rame ha avuto la meglio su Camilla Gennaro per 6-4;6-0; Aurora Zantedeschi ha avuto la meglio su Carla Giambelli per 6-2; 6-3; Federica Di Sarra con il punteggio di 6-0; 6-0 ha vinto su Valeria Acquaviva; Angelica Raggi ha regolato in due set Jessica Bertoldo per 7-5; 6-2; Samira De Stefano ha battuto in due set Gloria Ceschi con il punteggio di 7-6; 6-4 e Dalila Spiteri che in due set con il punteggio di 6-2; 6-1 ha superato, Jennifer Ruggeri.

Alessandra Mazzola, prima italiana ad accedere al main draw commenta così: “Un caldo incredibile ed è stata una partita molto fisica. Su quattro incontri contro Beatrice, è la prima volta che riesco a vincere. A fine gara non sono nemmeno riuscita ad esultare per le energie che sono venute meno, ma sono felicissima. Non sono ancora riuscita a vedere la Reggia, spero di visitare la città in queste ore perché mi piace molto”.

Tyra Grant, promessa del tennis italiano si presenta dichiarando: “So che attorno a me ci sono aspettative importanti, cresce la pressione ma io sono contenta perché vuol dire che è tutta gente che crede in me. Sono qui per cercare di vincere, ma come ogni torneo in cui partecipo d’altronde. Riguardo al mio futuro, credo di poter diventare la numero uno al mondo e lavoro ogni giorno con questo obiettivo da raggiungere. Mio papà conosce Caserta perché, da giocatore di basket professionista, ha giocato tanti anni in Italia e mi è stato detto che questa è una città che ha una tradizione cestistica importante”.

Tutte le news del torneo saranno pubblicate sul sito ufficiale del torneo www.tccaserta.it e sulle pagine facebook ed instagram "Tennis Club Caserta".