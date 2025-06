Reggia di Caserta, domenica 6 luglio ingresso gratuito

La Reggia di Caserta apre gratuitamente le sue porte domenica 6 luglio, in adesione all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Una giornata molto attesa che richiama ogni volta migliaia di visitatori, rendendo il complesso vanvitelliano uno dei siti culturali più frequentati d’Italia.

Aperture e chiusure – Per l’occasione saranno visitabili gli Appartamenti reali e il Parco reale, mentre resteranno chiusi il Teatro di Corte, le Sale Vanvitelli e Amelio, la Gran Galleria, il Giardino Inglese e le Serre di Graefer.

Prenotazione obbligatoria, anche per i minori – L’ingresso, seppur gratuito, è regolato da biglietto a fascia oraria. Per facilitare il flusso e limitare le attese in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti sarà distribuita online sulla piattaforma TicketOne a partire da lunedì 30 giugno fino a esaurimento. Ogni account potrà prenotare al massimo 5 ticket, misura adottata per prevenire fenomeni di bagarinaggio. Un’ulteriore disponibilità sarà garantita in presenza, il giorno stesso, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, dalle ore 8.30 fino a esaurimento. Tutti i visitatori, inclusi i bambini dai 2 anni in su, dovranno esibire un titolo di accesso valido, in formato cartaceo o digitale.

Accessi contingentati e percorsi separati – L’ingresso è consentito esclusivamente nella fascia oraria indicata sul biglietto, da uno dei due varchi principali: quello centrale in piazza Carlo di Borbone o quello secondario in corso Giannone. L’ingresso anticipato o ritardato non sarà consentito, neppure per la sola visita al Parco. Una volta usciti, non sarà possibile rientrare. Gli abbonati ReggiaCard2025, che non necessitano di prenotazione, dovranno accedere esclusivamente dal cancello di corso Giannone. In piazza Carlo di Borbone saranno organizzate due file distinte: una per i possessori del biglietto “Solo Parco (no Giardino Inglese)” e l’altra per coloro che hanno scelto il biglietto “Parco + Appartamenti”. Per questi ultimi, la visita dovrà iniziare dagli Appartamenti Reali, da concludere entro le ore 14.

Orari e servizi attivi – Appartamenti reali: aperti dalle ore 8.30 alle 19.15 (ultimo accesso alle 18.15); Cappella Palatina: accessibile dalle ore 8.30 alle 18.15 (ultimo ingresso alle 18.10); Parco reale: visitabile dalle ore 8.30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18). Potrebbero verificarsi brevi attese al Vestibolo superiore per l’accesso agli Appartamenti nei momenti di maggiore affluenza. Resteranno attivi i servizi di ristorazione nella caffetteria del Cannocchiale e presso il ristorante Diana e Atteone, nei pressi della grande fontana nel Parco. Disponibili anche i noleggi di biciclette, navette e golf car all’ingresso del Parco reale, oltre al bookshop situato al piano terra dell’ala ovest del Palazzo reale.

Un patrimonio da vivere con rispetto – In quanto sito riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la Reggia di Caserta richiama in occasione delle domeniche gratuite migliaia di turisti da ogni parte d’Italia e del mondo. Il Museo – si legge in una nota – “profonde grandi sforzi per garantire l’accoglienza del suo pubblico”, nel rispetto di un luogo di straordinario valore storico, artistico e paesaggistico.