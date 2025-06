LDA in concerto il 23 giugno al Centro Commerciale Campania: ingresso gratuito

Il giovane e talentuoso artista italiano LDA torna ad incantare i fan con un esclusivo live presso il Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta). L’appuntamento è per sabato 23 giugno, alle ore 22, in Piazza Campania. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli spettatori.

LDA, nato nel 2003 a Roma, ha conquistato il pubblico italiano e internazionale grazie a una carriera ricca di successi, collaborazioni importanti e una costante evoluzione musicale. Dopo aver attraversato diverse fasi artistiche, il suo ritorno dal vivo si accompagna al lancio del nuovo singolo “Shalla”, uscito l’11 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

“Shalla” rappresenta un punto di svolta nel percorso artistico di LDA: un brano che fonde sonorità urban e R&B, simbolo di una rinascita musicale e personale. L’artista ha dichiarato che questa canzone è un inno alla libertà, alla scoperta di sé stessi e alla capacità di lasciarsi andare, trasmettendo un messaggio di resilienza e autenticità.

Prima del lancio ufficiale, LDA ha condiviso sui social una serie di freestyle, anticipando il suo ritorno in grande stile e dimostrando di voler portare l’R&B in Italia con una nuova energia e consapevolezza. La performance al Centro Campania sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo le sue nuove sonorità e rivivere i momenti più significativi della sua carriera.

