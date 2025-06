Il Centro Campania si trasforma in una galassia Lego: arriva Star Wars Experience

Dal 4 al 13 luglio il centro commerciale “Campania”, a Marcianise (Caserta), apre le porte a un’avventura tra mattoncini e mondi lontani. In “Piazza Centrale” prende vita Lego Star Wars Experience, un evento che fonde creatività, gioco e passione per la celebre saga ideata da George Lucas. Un’occasione pensata per appassionare grandi e piccoli, con installazioni spettacolari e attività interattive dedicate.

Un viaggio nella galassia tra sculture e diorami – L’area espositiva ospiterà imponenti riproduzioni in mattoncini Lego dei personaggi più iconici dell’universo Star Wars. Sculture mozzafiato e diorami dettagliati trasporteranno i visitatori dentro le atmosfere della saga, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente e scenografica.

Spazio ai bambini: giochi, costruzioni e creatività – I più piccoli potranno divertirsi in una maxi piscina di mattoncini Lego, cimentarsi ai tavoli da costruzione o mettersi alla prova con le consolle dei videogiochi Lego Star Wars. Un’area interamente pensata per stimolare fantasia e manualità, in un contesto sicuro e ludico.

L’evento speciale: “Costruisci Darth Vader” – Tra le attrazioni più attese c’è l’appuntamento con la costruzione collettiva di una statua gigante di Darth Vader, alta ben 250 centimetri. Un’esperienza partecipativa che trasforma ogni visitatore in protagonista dell’opera. A ogni partecipante sarà consegnato un diploma ufficiale Star Wars, ricordo esclusivo dell’evento.

Orari di apertura – L’iniziativa sarà attiva: dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 19; sabato e domenica, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la sezione Eventi e News sul sito www.campania.com oppure iscriversi alla newsletter (clicca qui).