Asi Caserta, approvato il bilancio. Pignetti: “Avanti con valorizzazione delle aree produttive”

Il Consiglio Generale del Consorzio Asi Caserta, riunitosi questa mattina, ha approvato all’unanimità il Bilancio d’Esercizio 2024, chiuso con un utile che conferma la solidità finanziaria dell’Ente. Il documento certifica non soltanto l’equilibrio economico – finanziario, ma anche l’efficacia delle strategie amministrative mirate allo sviluppo e alla valorizzazione delle aree industriali della provincia di Caserta. Il risultato positivo testimonia un anno di intensa attività progettuale, in cui il Consorzio ha portato a compimento opere per circa 7 milioni di euro, rispondendo in modo concreto alle esigenze del tessuto produttivo locale.

Interventi realizzati – Riqualificazione e viabilità con i lavori nell’agglomerato di Ponteselice per via Pacinotti (San Nicola La Strada) e un tratto di via Appia (Caserta); Messa in sicurezza di via della Stazione (Gricignano) nell’agglomerato Aversa Nord; Interventi di infrastrutturazione nell’agglomerato Marcianise-San Marco; Installazione e collaudo degli impianti di videosorveglianza.

Nel suo intervento introduttivo, la presidente Raffaela Pignetti (nella foto) ha sottolineato la “piena soddisfazione per i risultati conseguiti, frutto di scelte operative strategiche, rigore finanziario e l’impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità. L’approvazione del Bilancio 2024 rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione delle aree produttive casertane, confermando l’impegno del Consorzio verso una gestione trasparente, responsabile e sostenibile, in costante dialogo con le imprese e le istituzioni del territorio. È stato un anno complesso, ma affrontiamo i prossimi impegni con fiducia e determinazione, forti del lavoro sinergico tra il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti. Un impegno condiviso e sostenuto dall’Assemblea dei Soci che continua a dimostrare fiducia nell’operato dell’amministrazione. Continueremo a investire nella crescita, pur nella consapevolezza delle sfide che l’attuale contesto economico pone”.

La presidente ha accolto nel Consiglio Generale Giovan Giuseppe Palumbo, recentemente eletto sindaco di Pignataro Maggiore, area su cui il Consorzio intende focalizzare nuovi interventi strategici e rilanciare lo sviluppo attraverso la definizione del nuovo Prg.

Nell’ambito della gestione finanziaria, nel corso dell’anno si procederà all’estinzione del mutuo ventennale di 25 milioni di euro contratto per il “Programma Volturno Nord”. Per il completamento dell’opera è stata presentata una specifica richiesta di finanziamento alla Regione Campania.