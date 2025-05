Caserta, il ministro Valditara in visita al “Buonarroti”: “Scuole come questa garantiscono il futuro dei giovani”

Caserta – Una giornata dedicata all’eccellenza della scuola tecnica del Sud. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto tappa all’Istituto tecnico statale “Michelangelo Buonarroti” di Caserta, nell’ambito del suo tour campano, per toccare con mano i risultati di un modello scolastico che guarda al futuro attraverso innovazione, radicamento nel territorio e apertura internazionale.

Accolto dagli studenti sulle note dell’Inno di Mameli nella palestra dell’istituto, Valditara ha visitato i laboratori di Chimica, Biologia e Tecnologia, per poi soffermarsi nel “Museo Michelangelo”, un’esposizione diffusa nell’atrio che racconta l’evoluzione della scienza e della didattica dal XIX secolo ai giorni nostri. Il museo – riconosciuto di interesse regionale e inserito nel Sistema Museale “Terra di Lavoro” – conserva strumenti di topografia, modelli scientifici, macchine di calcolo e documenti didattici che restituiscono anche uno spaccato della storia casertana. Completa il percorso il “Giardino delle Macchine Matematiche”, un’area all’aperto con dispositivi per la misurazione e una meridiana.

La visita ha rappresentato anche l’occasione per valorizzare il percorso “4+2” attivato dall’Istituto per l’indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio (Cat), che riduce a quattro anni il ciclo scolastico e prevede due anni successivi di alta formazione tecnica. Un modello che integra attività laboratoriali avanzate, collaborazione con esperti del mondo del lavoro e una forte dimensione internazionale. A questo si aggiunge la partnership con Its Academy Casa Campania, che consente agli studenti di accedere a un’offerta formativa professionalizzante direttamente collegata con le imprese della filiera. «Il Buonarroti si conferma un punto di riferimento per la formazione tecnica di qualità – ha dichiarato la dirigente scolastica Mariella Ruggiero – offrendo ai giovani un percorso di studi innovativo e ricco di opportunità per il futuro».

Durante l’incontro, gli studenti hanno donato al ministro una maglietta personalizzata dell’istituto, con il suo cognome stampato sul retro. Un gesto simbolico che ha fatto da cornice a un dialogo serrato con la stampa, nel quale Valditara ha sottolineato l’importanza strategica della scuola nel Mezzogiorno. «La scuola al Sud è vitale – ha affermato – e deve essere sostenuta con strumenti come Agenda Sud. A giorni firmerò un decreto per stanziare circa 84 milioni di euro, il 66 per cento dei quali andrà alle scuole meridionali. Stiamo affrontando il problema della dispersione scolastica in modo radicale, e oggi per la prima volta nel Mezzogiorno siamo scesi sotto il 10 per cento».

Il ministro ha poi elogiato l’approccio didattico del Buonarroti, definendolo «esemplare». «Questa scuola è un modello: ho visto un impiego intelligente delle risorse, una strumentazione di eccellenza, un coinvolgimento reale dei giovani. Invito le famiglie ad avere fiducia in istituti come questo, perché qui si costruisce il futuro, si creano le condizioni per un’occupazione rapida grazie al collegamento diretto tra scuola e mondo del lavoro». Rispondendo alle domande su eventuali criticità rilevate nel corso delle sue visite, Valditara ha scelto di concentrarsi sugli aspetti positivi: «Oggi preferisco mettere da parte le criticità. In Campania ho trovato scuole dove si fa inclusione all’avanguardia, musica d’eccellenza, innovazione. È il momento di valorizzare il buono che abbiamo, perché solo partendo da ciò che funziona possiamo costruire ancora di più». IN ALTO IL VIDEO