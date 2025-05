Napoli campione, a Gricignano un “cavallo azzurro” per celebrare il quarto scudetto

Gricignano (Caserta) – Anche Gricignano di Aversa si è tinta d’azzurro per rendere omaggio al quarto scudetto del Napoli.

La vittoria decisiva contro il Cagliari, seguita con il fiato sospeso da tutta la tifoseria, ha acceso l’entusiasmo in piazza, dove l’Amministrazione comunale ha installato un maxischermo per la diretta dell’incontro. Centinaia di persone hanno assistito alla partita tra bandiere, sciarpe e cori da stadio, per poi riversarsi per le strade a festeggiare il trionfo degli uomini di Antonio Conte.

Tra fuochi d’artificio, cortei improvvisati e caroselli, ad alimentare l’entusiasmo collettivo è stato il grande carro allegorico allestito dall’associazione “Coriandoli Gricignanesi”, già protagonista dell’ultima edizione del Carnevale. Per l’occasione, il gruppo ha trasformato il proprio “Cavallo di Troia” in una versione partenopea, dipingendolo interamente d’azzurro e decorandolo con il numero 4 in bella vista, simbolo del quarto scudetto conquistato dal club partenopeo.

Ma non solo: sul cavallo campeggiavano anche i simboli delle principali squadre del campionato italiano — Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina — in un gesto che va oltre il tifo, per lanciare un messaggio chiaro: il calcio è passione, ma anche rispetto e spirito sportivo. Un omaggio al fair play e alla bellezza del gioco, che unisce più di quanto divida.

E in un curioso incrocio tra mito e tradizione, il “Cavallo di Troia” si ispira alla storica mascotte del Napoli, il “ciucciariello”, trasformando la leggenda in un inno alla napoletanità. Perché se il cavallo nascondeva guerrieri, questo – travestito da asinello – custodisce sogni, orgoglio e una città intera che, ancora una volta, ha saputo conquistare l’Italia con il suo cuore azzurro. IN ALTO IL VIDEO