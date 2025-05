Maddaloni, il SIAD ottiene via libera dalla Regione. De Rosa: “Pronti a valutare nuovi insediamenti produttivi”

Maddaloni (Caserta) – Un importante passo avanti per lo sviluppo economico di Maddaloni: la Regione Campania ha ufficialmente concesso il visto di conformità al SIAD – Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo, sancito con il Decreto Dirigenziale numero 33. Il provvedimento, rilasciato dagli uffici regionali competenti, certifica la piena coerenza del piano comunale con le linee guida regionali in materia di pianificazione commerciale e produttiva.

Un risultato tutt’altro che scontato, che apre ora le porte alla valutazione concreta dei numerosi progetti già presentati da imprenditori e operatori economici per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi sul territorio comunale. Un’opportunità che l’amministrazione intende cogliere appieno per dare impulso all’occupazione e al rilancio del tessuto economico cittadino.

«L’ottenimento del visto – ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive, Antonio De Rosa (nella foto) – non è un semplice adempimento burocratico, ma un passaggio strategico che consente di entrare finalmente nella fase operativa. Le proposte in campo sono numerose e potenzialmente capaci di generare valore aggiunto per tutta la comunità, in termini di investimenti, innovazione e nuovi posti di lavoro».

Il risultato arriva al termine di un percorso complesso, condotto in sinergia con gli uffici comunali e con il coordinamento dell’Area 2, diretta dall’ingegner Stefano Piscopo, che ha curato con attenzione la parte tecnica e amministrativa dell’iter. Il Comune, da parte sua, assicura che ogni proposta verrà vagliata con la dovuta attenzione, garantendo il rispetto dei parametri di sostenibilità, legalità e qualità, con uno sguardo rivolto alla crescita equilibrata e alla valorizzazione delle risorse locali.

«Abbiamo dimostrato che una visione strategica, unita a competenza e capacità di ascolto – conclude l’assessore De Rosa – può tradursi in sviluppo concreto. Continueremo su questa linea, con l’obiettivo di costruire un futuro innovativo e solido per Maddaloni».