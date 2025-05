Aversa e Agro, scarica gratis il nuovo numero di Osservatorio Cittadino del 25 maggio

È in distribuzione gratuita nelle edicole e nelle attività commerciali di Aversa e dell’Agro il nuovo numero di Osservatorio Cittadino (clicca qui per scaricare gratis il pdf), il magazine quindicinale che racconta il territorio con uno sguardo attento alla politica, alla società e alla cultura locale. L’edizione del 25 maggio 2025 si apre con un editoriale di Vincenzo Sagliocco che mette in rilievo due eventi chiave: l’elezione del magistrato Nicola Graziano alla presidenza di Unicef Italia e la sfiducia votata in Consiglio comunale contro l’assessora Olga Diana, segnando una nuova fase di instabilità politica in città.

In prima pagina spicca anche la guida ai cinque referendum abrogativi previsti per l’8 e 9 giugno, curata da Francesco Iannicelli, con un’analisi chiara e dettagliata dei quesiti che toccano temi come il Jobs Act, i contratti a termine, la cittadinanza e la sicurezza sul lavoro.

Tra gli approfondimenti di maggiore rilievo, l’intervista esclusiva al Procuratore capo uscente Maria Antonietta Troncone, che ripercorre dieci anni di impegno contro camorra, disastri ambientali, truffe agli anziani e infiltrazioni negli enti locali, con uno sguardo lucido e severo sui limiti strutturali del sistema giustizia.

Spazio anche alla cronaca politica aversana: il Partito Democratico e il centrosinistra, dopo l’ultima turbolenza in Consiglio, chiedono apertamente le dimissioni del sindaco Francesco Matacena. Un’assemblea pubblica, con la partecipazione di figure politiche di primo piano come Susanna Camusso e Stefano Graziano, ha lanciato l’idea di costruire un’alternativa coesa e progressista.

Sul fronte culturale e sociale, la rivista celebra la vittoria del giovane ballerino Daniele Doria di Trentola Ducenta al talent “Amici”, accolto come una star nella sua città, e dedica un’ampia intervista al vescovo Angelo Spinillo in occasione del 25esimo anniversario della sua ordinazione episcopale.

Infine, uno sguardo sul piano ambientale e civico: l’assessora Olga Diana annuncia nuovi interventi nei parchi pubblici e rilancia l’impegno sul decoro urbano, mentre il consigliere Mauro Baldascino solleva critiche sull’assenza di trasparenza e sull’aggiornamento mancato del Piano Anticorruzione comunale.

Non mancano, come di consueto, le rubriche dedicate a cultura, storia e società, che arricchiscono il numero offrendo spunti di riflessione e approfondimenti sui temi identitari del territorio.