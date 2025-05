RC professionale per architetti e ingegneri: strategica per affrontare nuove sfide del settore

“Il settore tecnico, che comprende architetti, ingegneri e geometri, sta vivendo una stagione di profondo cambiamento, spinta da nuove normative, tecnologie digitali e crescenti aspettative in termini di sostenibilità e sicurezza. In questo scenario, la responsabilità civile professionale diventa un elemento chiave per la protezione patrimoniale e reputazionale dei professionisti”. Lo afferma Angelo Coviello, broker di lungo corso e ceo di IGB Broker.

“La polizza RC professionale per tecnici ha lo scopo di coprire danni a terzi derivanti da errori, omissioni o negligenze durante l’esercizio della professione”, spiega Coviello. Negli ultimi anni, l’introduzione del BIM (Building Information Modeling), le normative sul green building e le responsabilità legate alla sicurezza nei cantieri hanno reso indispensabile una copertura assicurativa adeguata, capace di rispondere a rischi sempre più articolati e specifici.

“Per i professionisti del settore tecnico, la corretta gestione del rischio è diventata parte integrante dell’attività professionale”, dichiara Gerardo Coviello, fondatore di Mirassicura.it, portale di prodotti assicurativi pensato per i professionisti. “La polizza RC non è più solo un’opzione, ma un vero e proprio strumento strategico per garantire continuità operativa e tutelare il patrimonio del professionista”