Avellino, controlli contro il “pendolarismo criminale”: sanzioni, segnalazioni e denunce

Prosegue serrata l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria in provincia di Avellino, sotto il coordinamento del comando provinciale dei carabinieri e in linea con le direttive del prefetto Rossana Riflesso. Al centro dell’attività, una fitta rete di posti di controllo preventivi dislocati in maniera strategica, con l’intento di scoraggiare e intercettare movimenti sospetti, soprattutto in quelle aree maggiormente esposte al fenomeno del cosiddetto “pendolarismo criminale”.

Un ruolo di primo piano in questa operazione lo riveste la Compagnia dei Carabinieri di Ariano Irpino, impegnata in un’intensa attività di pattugliamento quotidiano che coinvolge diversi comuni della zona, particolarmente colpiti da reati di natura predatoria. I servizi, attivi giorno e notte, hanno interessato sia il centro urbano che le periferie, portando all’identificazione di oltre 150 persone e al controllo di un centinaio di veicoli. Diverse le infrazioni al Codice della Strada rilevate, con conseguenti sanzioni amministrative.

Tra i soggetti fermati, anche due uomini – un 50enne e un 25enne, entrambi della provincia di Siracusa – con precedenti per truffa. I due sono stati intercettati nel comune di Greci durante un controllo su strada e non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili circa la loro presenza nella zona. Nei loro confronti è stata avanzata proposta di Foglio di Via Obbligatorio. A Grottaminarda, invece, un 30enne del posto è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Per lui è scattato il ritiro della patente e la segnalazione alla Prefettura di Avellino.

Non sono mancati interventi legati al consumo di stupefacenti. A finire sotto la lente dei militari, un 40enne della provincia di Caserta e una 20enne di Trani, entrambi già noti alle forze dell’ordine. A seguito di perquisizioni personali e veicolari, sono stati trovati in possesso di hashish e cannabis, rispettivamente, e segnalati come assuntori. Sempre a Grottaminarda, un 30enne di Gesualdo è stato denunciato a piede libero per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, poiché sorpreso fuori dal proprio comune di residenza, nonostante fosse sottoposto a obbligo di dimora.

Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, nel solco delle strategie condivise all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l'obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.