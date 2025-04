Caserta, “Sulle strade della seta”: al Belvedere un raduno di moto d’epoca

Caserta – Nella cornice senza tempo del Belvedere di San Leucio, gioiello architettonico inserito nel sito Unesco, torna il 26 e 27 aprile la seconda edizione del Concorso di Eleganza Motociclistica “Sulle Strade della Seta”. Un evento nato dalla passione del Moto Club Aquile su 2 Ruote, realizzato con il patrocinio del Comune di Caserta e in sinergia con FMI Campania – Federazione Motociclistica Italiana, che trasformerà per due giorni il complesso borbonico in un tempio dei motori d’epoca.

Nello stesso luogo dove i Borbone rivoluzionarono l’arte serica, risuoneranno i rombi delle iconiche moto anni ‘60, ‘70 e ’80 grazie ad una iniziativa che rappresenterà, inoltre, la prima tappa del Campionato Turistico Regionale targato Fmi. Un connubio perfetto tra eccellenza artigianale del passato e design meccanico senza tempo, in un viaggio emozionale attraverso decenni che hanno segnato la storia della motocicletta italiana.

“Scegliemmo il Belvedere di San Leucio per la prima edizione – racconta Giuseppe Landolfi, presidente del Moto Club – perché qui la storia respira in ogni pietra. Quest’anno vogliamo regalare un’esperienza ancora più ricca: non solo moto, ma cultura, bellezze architettoniche e quel made in Italy che il mondo ci invidia”.

Ecco il programma di un weekend tra raduno, cultura, eleganza e visite esclusive: Sabato 26 aprile (ore 15.00) convegno “Moto storiche, identità e ‘mezzo’ della cultura italiana” che animerà il dialogo tra istituzioni, collezionisti e testimoni d’eccezione tra le mura dell’antico setificio reale; Domenica 27 aprile: dalle 8.45 al via le iscrizioni al concomitante raduno con un ingresso che include la consegna del sacchetto con i gadgets e la visita guidata esclusiva al Real Setificio Borbonico; Pausa pranzo tra i food truck (13.30-14.45); Gran finale con le premiazioni (15.30) e l’elezione della moto più bella, decretata anche dal pubblico.

Pr iscriversi al Concorso di Eleganza basta compilare un modulo reperibile all'indirizzo www.aquilesu2ruote.it