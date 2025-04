Carinaro, in arrivo fondi per isola ecologica. L’ex sindaco Affinito: “È un risultato del nostro lavoro”

Carinaro (Caserta) – Il Comune di Carinaro beneficerà di un finanziamento regionale per la realizzazione di un’isola ecologica all’avanguardia, nell’ambito dei fondi Fsc 2021-2027 destinati agli enti locali della provincia di Caserta. A rivendicare con orgoglio il traguardo è l’ex sindaco Nicola Affinito, che sottolinea come il progetto finanziato sia frutto della programmazione avviata dalla sua amministrazione.

“Anche a distanza di oltre un anno, l’amministrazione che è stata da me guidata raccoglie i frutti dell’intenso lavoro profuso per migliorare la nostra comunità”, afferma Affinito, rimarcando che fu il suo esecutivo a presentare il progetto in risposta al bando ministeriale del 2022. Grazie al contributo della Regione Campania, il Comune potrà ora realizzare un’isola ecologica moderna, concepita per ottimizzare la gestione dei rifiuti, ridurre l’impatto ambientale e favorire l’economia circolare.

“Un passo fondamentale verso un futuro più green, con meno sprechi e maggiore efficienza”, aggiunge l’ex primo cittadino. L’infrastruttura prevede un’area attrezzata per la raccolta differenziata, il conferimento di rifiuti speciali e il recupero di materiali, con l’obiettivo di potenziare i servizi ambientali e incentivare le buone pratiche tra la comunità. Tra i vantaggi, Affinito sottolinea anche la possibilità di premiare i cittadini più virtuosi con una riduzione della tassa sui rifiuti.

L’ex sindaco ha rivolto un ringraziamento al vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, al presidente della Commissione Ambiente del Consiglio Regionale, Giovanni Zannini, e al presidente dell’Ente d’Ambito Caserta, Gino Pellegrino, sindaco di Parete, per il loro impegno nell’assegnazione dei fondi FSC ai progetti ritenuti meritevoli ma inizialmente esclusi per mancanza di risorse. “La delibera regionale numero 111 del 2025 – conclude Affinito – ha stanziato 46 milioni di euro per impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei comuni casertani, e tra questi è stato finalmente incluso anche il progetto del Comune di Carinaro”.