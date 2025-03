Spaccio di droga nel carcere di Carinola: 9 arresti

Operazione antidroga nel carcere “Novelli” di Carinola, in provincia di Caserta. 9 persone sono state arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della struttura. 5 degli indagati sono finiti in carcere, gli altri 4 sottoposti ai domiciliari.

Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria per la Campania, e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno permesso di ricostruire una serie di cessioni di droga tramite l’analisi dei flussi di denaro versato dai familiari dei detenuti per l’acquisto delle dosi, sequestri di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto e altri accertamenti tecnico-scientifici. Coinvolti alcuni detenuti e loro familiari all’esterno nella gestione dello spaccio.