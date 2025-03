Sant’Arpino, inaugurata sede di “Udi Medical”: azienda leader negli apparecchi acustici

Un’azienda di riferimento nel settore degli apparecchi acustici, impegnata a migliorare la qualità della vita delle persone con problemi uditivi. E’ la Udi Medical che, lo scorso 13 marzo, ha inaugurato la sua nuova sede a Sant’Arpino (Caserta), in via Martiri Atellani 170.

La “mission” di Udi Medical consiste nel fornire soluzioni uditive all’avanguardia, volte a ripristinare il benessere uditivo dei pazienti. Grazie alla competenza dei nostri professionisti, offre supporto qualificato nell’ottenimento dei contributi Asl per gli apparecchi acustici, guidando i pazienti attraverso le procedure burocratiche necessarie.

Nella sede di Sant’Arpino, Udi Medical mette a disposizione una vasta gamma di servizi, tra cui: Consulenza uditiva personalizzata: si valutano le esigenze specifiche di ogni paziente e offriamo soluzioni su misura; Vendita di apparecchi acustici di ultima generazione: si dispone di una selezione di apparecchi delle migliori marche, con tecnologie avanzate per migliorare la qualità del suono; Assistenza tecnica e manutenzione: si offre supporto continuo per garantire il corretto funzionamento degli apparecchi acustici; Servizi di adattamento e regolazione: si assicura che ogni apparecchio acustico sia perfettamente calibrato per le necessità individuali; Supporto nell’ottenimento dei contributi Asl: si supportano i pazienti nel presentare le pratiche necessarie per ottenere i contributi previsti dal Sistema sanitario nazionale.

“Siamo onorati di poter offrire il nostro sostegno e la nostra esperienza alla comunità di Sant’Arpino e alle aree circostanti”, ha dichiarato Francesco Compagnone, uno dei soci fondatori, continuando: “Crediamo fermamente che un migliore udito possa trasformare la vita delle persone e siamo impegnati a fornire soluzioni innovative e di alta qualità”. “La nostra nuova sede – ha aggiunto Salvatore Balivo – rappresenta un passo importante per avvicinarci ancora di più ai nostri pazienti, offrendo loro un punto di riferimento locale per tutte le loro esigenze uditive. Siamo qui per guidarli e supportarli in ogni fase del loro percorso”. “Udi Medical – sottolinea Luigi Campagnuolo – non è solo un’azienda, ma una famiglia che accoglie ogni paziente con calore e dedizione. Siamo entusiasti di poter contribuire al benessere della comunità di Sant’Arpino e siamo pronti a fare la differenza”. I tre giovani imprenditori invitano tutti coloro che necessitano di supporto uditivo o che desiderano conoscere meglio i nostri servizi a visitare la nuova sede. “Siamo a disposizione per ascoltarvi, consigliarvi e aiutarvi a ritrovare il piacere dell’udito”. Info: tel 08119815439 – Email: udimedicalsrl@gmail.com