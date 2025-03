Rose Villain incontra i fan al Centro Campania: appuntamento venerdì 28 marzo

Dal successo di Sanremo, con “Fuorilegge”, all’uscita del nuovo album “Radio Vega”, Rose Villain sarà al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta). Appuntamento venerdì 28 marzo, alle ore 18, per incontrare i suoi fan e firmare le copie del suo nuovo lavoro, disponibile dal 14 marzo.

Dopo il successo di “Radio Gotham” e “Radio Sakura”, Rose Villain, all’anagrafe Rosa Luini, torna con un progetto ancora più ambizioso: un viaggio cosmico, di cui la cantante ama definirsi un’esploratrice, per superare i confini terreni e abbracciare l’arte in tutte le sue forme. “Radio Vega” rappresenta il capitolo conclusivo di una trilogia che ha conquistato il suo pubblico e la critica negli ultimi tre anni.

Per poter accedere al firmacopie in “Piazza Campania” e incontrare dal vivo l’artista, è necessario acquistare l’album, scaricare l’app Io&Campania e presentare lo scontrino d’acquisto presso l’Info Point di Piazza Centrale per ritirare il pass di accesso (disponibile dal 19 marzo).

Foto copertina di Salvatore De Rosa