Mondragone, furgone con materiale informatico rubato in Calabria: arrestato 29enne

Mondragone (Caserta) – Dovrà rispondere di ricettazione un 29enne di Mondragone presso la cui abitazione i carabinieri del reparto territoriale hanno rinvenuto e sequestrato materiale informatico, televisori e altro materiale, denunciati rubati insieme al furgone di una società di energia.

All’individuazione e identificazione del giovane, i militari sono giunti a conclusione di un’indagine lampo. In particolare, durante un servizio perlustrativo del territorio la pattuglia ha effettuato un controllo di un furgone con a bordo un cittadino pakistano e uno rumeno. A seguito di approfonditi accertamenti il furgone è risultato oggetto di furto, con denuncia presentata il 26 marzo scorso ai carabinieri di Caraffa (Catanzaro) dal dirigente regionale di una società di energia.

Considerando che nell’atto di denuncia era indicato che nel furgone rubato vi era anche numeroso materiale informatico, televisori e altro materiale in uso a tecnici e operai dell’azienda, non rinvenuti all’atto del controllo, i carabinieri hanno avviato un’immediata attività investigativa dalla quale è emerso che i due stranieri erano entrati più volte in contatto telefonico con il 29enne di Mondragone, motivo per il quale hanno proceduto ad effettuare perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, ove per l’appunto, è stato rinvenuto il materiale trafugato.

L’uomo è stato quindi arrestato per ricettazione e sottoposto ai domiciliari. I due stranieri, invece, sono stati denunciati per lo stesso reato. Nel frattempo, il furgone e refurtiva sono stati restituiti al legittimo proprietario.